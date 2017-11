Femeia care susține că are un copil cu prințul Nicolae, declarații BOMBĂ

Nicoleta Cîrjan, femeia care susține că are un copil cu nepotul Regelui Mihai, susține că nu a refuzat să fac test ADN. Ea mai spune că a cerut să îl facă în două locuri diferite, aceasta fiind o reacție, după ce Nicolae Medforth-Mills a spus că aceasta nu a dorit să facă un test de paternitate.

"Pentru ultima oară, vă reamintesc: nu am refuzat niciodata să fac test ADN cu Iris! Tot ce am cerut a fost să îl facem în două locuri diferite (alese chiar şi prin tragere la sorţi). Acum, întrebare de 10 puncte pentru toţi cârcotaşii mei: dacă are intenţii bune referitor la copilul lui de ce refuza sa faca doua teste?", a scris Nicoleta Cîrjan pe Facebook.



Femeia a făcut precizarea după ce Nicolae Medforth-Mills a spus că a dorit de mai multe ori să facă un test de paternitate, însă Nicoleta Cîrjan nu s-a prezentat.



Mama lui Nicolae, Principesa Elena, susţinea, într-un comunicat de presă, că i-a transmis, în trecut, lui Nicolae faptul că Regele nu doreşte să îl vadă „din cauza comportamentului său lipsit de principii morale”. Mai mult, Alteţa Sa aminteşte de faptul că Nicolae nu a clarificat, nici până acum, situaţia paternităţii presupusului său copil.



"Chiar Regele, primind vestea căsătoriei fiului meu, i-a transmis lui Nicolae, într-o scrisoare privată din 4 august 2017, că este profund întristat că Nicolae nu a făcut nimic pentru a clarifica paternitatea presupusului său copil, o fetiţă de aproape doi ani. Aceasta arată o lipsă de responsabilitate inacceptabilă. La cea mai recentă vizită a mea la Aubonne, în luna august, tatăl meu mi-a confirmat personal decizia sa de a nu-l primi pe Nicolae, lucru cunoscut de fiul meu. Regele Mihai a făcut cunoscut, de câteva ori chiar în scris, că motivul deciziei de a-i retrage lui Nicolae titlul regal este că fiul meu nu are calităţile necesare pentru o poziţie în Casa Regală a României", se arată în anunţul de joi al Casei Regale, care o citează pe Principesa Elena.



Nicolae Medforth-Mills este acuzat de Casa Regală a României de tentativă de violare de domiciliu, după ce ar fi forţat uşa de la reşedinţa din Elveţia a Majestăţii Sale, anunţa, miercuri, Casa Regală, printr-un comunicat de presă. Casa Regală a înaintat o plângere la poliţia elveţiană. Încercarea nepotului Regelui Mihai de a îşi vizita bunicul a avut loc după ce starea de sănătate a Majestăţii Sale s-a înrăutăţit.



Biroul de Presă al Regelui Mihai I a anunţat, pe 11 august 2015, printr-un comunicat de presă, că Regele Mihai I a semnat un document prin care a retras nepotului său Nicolae, fiul Principesei Elena, titlul de "Principe al României" şi calificativul de "Alteţă Regală". De asemenea, Regele Mihai I l-a exclus pe Nicolae din linia de succesiune la Coroana României. Aceste hotărâri au intrat în vigoare pe 1 august 2015.



Referitor la comunicările de presă venite în ultima perioadă dinspre Casa Regală, de o parte, şi de la Nicolae Medforth-Mills, femeia care susţine că are un copil cu nepotul regelui spune că este un "scandal ruşios."



"Tuturor le-am spus că în acest moment, în care Regele României e pe patul de moarte, cred că o minimă dovadă de respect faţă de Măria Sa este să tăcem cu toţii din gură. Aşadar, tac din smerenie, nu pentru că nu am lucruri de spus. Prefer sa nu alimentez în niciun fel scandalul ruşinos la care suntem martori de câteva zile. Îmi asum faptul că, nedând replica la minciunile care se vehiculează despre mine, sunt defăimată şi mi se construieşte, în continuare, o imagine foarte îndepărtată de ceea ce sunt eu cu adevărat", a mai scris Nicoleta Cîrjan.