Femeia care are cele mai LUNGI picioare din lume

Caroline Arthur este o fostă manechină de succes. "Am cele mai lungi picioare din Australia, asta este sigur, poate şi din SUA", a mărturisit respectiva la Barcroft TV.

Caroline Arthur are 1.87 metri, picioarele sale măsurând 130 de centimetri, ceea ce reprezintă 69% din corpul său.



Căsătorită şi mamă a doi copii, ea are de gând să contacteze Guinness Book pentru a încerca să bată recordul rusoaicei Svetlana Pankratova, ale cărei picioare măsoară 131 cm: „Dimensiunile sunt extrem de apropiate. Se vor face măsurători precise pentru a se vedea cine are cele mai lungi picioare de pe mapamond”.



Caroline Arthur a menţionat că fiul ei în vârstă de 13 ani îi seamănă în ceea ce priveşte talia, băiatul spunând: „Mama mea are alură de uriaş. Pe stradă, este deasupra tuturor. Eu susţin, însă, că mama este foarte frumoasă”.

