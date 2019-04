Femeia care a visat să aibă un chip de felină. Operațiile estetice au măcelărit-o. Ireal!

Femeia care a visat să aibă un chip de felină. Operațiile estetice au măcelarit-o. Ireal!

Aceasta este povestea lui Jocelyn Wildenstein. Pe numele său real Jocelynnys Dayannys da Silva Bezerra Périsset, femeia s-a născut pe 5 august 1940, în Lausanne, Elveția, într-o familie modestă.

La vârsta de 17 ani, Jocelyn a început o relație cu Cyril Piguet, un renumit producător de film. Dupa doi ani, cei doi s-au mutat împreună la Paris.



"Din acel moment, viața mea s-a schimbat", spune aceasta.



Recunoaște deschis că banii nu au fost niciodată o problemă pentru ea și că nu a vrut să fie o femeie de afaceri, în adevaratul sens al cuvântului. Pasionată de design interior, Jocelyn a decis să-și urmeze chemarea către tot ceea ce înseamnă frumos.



După cinci ani, viața a aruncat-o în brațele altui producător de film, Sergio Gobbi. Relația a durat 5 ani, timp în care a călătorit de foarte multe ori în Africa, de care s-a și îndrăgostit, după cum chiar ea a mărturisit.



"Viața este o cu totul altă lume. Are ceva magic, pare ruptă de realitate și niciodată nu te plictisești acolo. Acolo este Paradisul. Oamenii privesc viața într-un fel neobișnuit. Nimic nu iubesc mai mult decât aventura!", povestea aceasta, într-un interviu acordat revistei New York Magazine.



În scurt timp, a început să-și ducă viața în cercurile înalte ale societății. Ulterior, aici l-a întâlnit pe cel care avea să-i devină soț - Alec Wildenstein. La un an de la căsătorie, Jocelyn a început să-și risipească averea pe tratamente cosmetice exorbitante, iar operațiile estetice au început să devina o obișnuință. Își dorea să capete înfățișarea unei feline, după cum a marturisit pentru presa vremii. Și nu era singura care-și dorea asta: soțul său ținea morțiș ca soția sa să semene cât mai mult cu o felină. Potrivit jurnaliștilor de la Daily Mail, Jocelyn ar fi dat nu mai puțin de 2 milioane de lire sterline pe intervenții chirurgiale.



Mai mult, pentru a-i împrumuta cât mai mult din comportament, cei doi și-au luat ca animal de companie un linx. "Ochii lui sunt perfecți!", a spus aceasta, într-un interviu acordat Vanity Fair.



Și totusi, când a început să capete o obsesie din asta, Alec a încercat să o determine să renunțe la intervențiile care începeau să-i deformeze trupul.



"Era nebună! Eu eram ultimul care aflam ce-și mai făcea. În capul ei începuse să creadă că-și poate ajusta fața ca pe o piesă de mobilă. I-am spus că pielea umană nu funționează așa, dar nu a vrut să mă asculte", a spus Alec.



În 1997, Jocelyn și-a prins soțul în pat cu Yelena Jarikova, un fotomodel rus în vârstă de 21 de ani. Așa cum era de așteptat, între cei doi soți a izbunit o altercație, iar Alec a amenințat-o pe soția sa cu pistolul. Gestul său necugetat l-a aruncat imediat în spatele gratiilor.



În acel an, au depus şi actele de divorţ.



Procesul a durat câţiva ani şi nu a fost lipsit de momente tensionante şi scandaluri în presă. Într-un final, Jocelyn s-a ales cu 2,5 miliarde de dolari şi cu o "alocaţie" anuală de 100 milioane de dolari, timp de 13 ani. Când a pronunţat decizia, însă, judecătorul i-a interzis acesteia să prăpădească banii de la divorţ pe operaţii estetice.

