Femeia aceasta are două verighete întregi şi una ruptă! Explicaţia te va lăsa fără cuvinte

O femeie a publicat pe profilul de Facebook povestea sa impresionantă şi motivul pentru care are pe deget două verighete întregi şi una ruptă.

"Multă lume mă întreabă de ce am trei verighete şi de ce una este ruptă. Cea ruptă nu este chiar ruptă. A trebuit să o tai când am avut preeclampsie cu primul meu copit. Mi-am făcut un set nou, însă nu am putut să renunţ la cea tăiată. Pentru mine, este mai mult decât o verighetă stricată.

Eu şi soţul meu ne-am căsătorit când eu aveam 19 ani şi el avea 21. Eram tineri, îndrăgostiţi şi fără bani. Primul set de inele a costat 300 de dolari. Pentru mine, acest inel rupt este simbolul iubirii şi credinţei nesfârşite. Am trecut prim atâtea în ultimii 10 ani, însă nu l-aş înlocui pe el şi nici inelul rupt pentru nimic în lume. Mereu voi purta inelul.

Această este dovadă că nu contează dacă ceva este defect sau nu îndeplineşte standardele societăţii. Ceea ce contează este dragostea pură şi puterea pe care o avem", a scris Laura Floyd pe Facebook, conform girly.ro.