Felix Rache: Managerul de la Săpoca este prietena de suflet a șefei de cabinet a Sorinei Pintea

Viorica Mihălașcu - Spitalul Săpoca Buzău

Șeful Pro România Buzău, Felix Rache, a transmis luni pe Facebook că managerul spitalului din Săpoca este „prietena de suflet cu șefa de cabinet” a ministrului Sănătății, Sorina Pintea.

„De multă vreme am spus ca doamnei Pintea ii trebuie un consilier care sa o învețe sa tacă, nu sa vorbească. Duamna Pintea țipă sus si tare ca managerii spitalelor nu sunt buni. Pai stati asa... Spitalul de la Sapoca este in subordinea Ministerului Sănătății - sefa duamna Pintea. Ca sa traducem si mai pe intelesul dumneaei - Consiliul de Administrație este in pixul ministrului Sănătății. Iar actualul consiliu este numit direct de... Exact! Doamna Pintea!

Managerul spitalului din Sapoca are fix aceeași calitate: "a luat concursul" pe vremea actualului ministru al Sanatatii (pixul ei a semnat hotararea) și, bonus, este și prietena de suflet cu șefa de cabinet a duamnei Pintea. Asadar, semnătura ei este pusă pe contractul de mandat al managerului de la Sapoca.

Ințelegem de la ministrul Sănătății ca 80% dintre manageri de spitale nu ar trebui sa fie “numiți” prin concurs. Desigur, cred ca se referă la managerii moșteniți, pe care PSD tot vrea sa ii dea afara. Cum cel de la Sapoca era "numit” de Duamna Pintea, rezulta ca restul de 20% sunt la fel de incompetenți, dar sunt puși de partid. Adica incompetenții noștri sunt mai putin incompetenți decât ai lor.... Cam asa ceva. Ca in celebra melodie “ Trecea gargara militară”

E ca la nebuni: nebunii striga nebunii. Las si eu aici o intrebare de la un pacient. Sa ne spuna duamna ministresa cati manageri a numit de cand e la minister, pe provizorat sau pe contract de mandat! Curaj...”, a scris Felix Rache.

Un bărbat în vârstă de 38 de ani din localitatea Săgeata, județul Buzău, a atacat cu un stativ, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 13 pacienți ai Spitalului de Psihiatrie Săpoca. Cinci dintre aceștia au murit, iar alți opt unt răniți. Bărbatul a fost prins în curtea spitalului de un echipaj de poliție care se era în zonă.