Felix Bănilă a spus tot! De ce a fost amendată mama Luizei Melencu

Șeful DIICOT, Felix Bănilă, a intervenit în direct la Realitatea TV pentru a explica motivul pentru care mama Luizei Melencu a fost amendată cu 5.000 de lei de către procurorii DIICOT.

"Va spun de la inceput ca punerea in aplicare a unei decizii judecatoresti este obligatorie. Iar procurorii nu au facut altceva decat sa respecte legea, in interesul aflarii adevarului si a solutionarii cu celeritate a cauzei in discutie.

Suntem constienti de informarea cetatenilor, insa apreciem ca fiind regretabil modul in care este exploatata mediatic aceasta cauza, mai ales de emotia generata si amplificata de actorii implicati in acest caz.

Va precizez ca acum cateva randuri, in doua randuri, mama victimei a fost invitata in fata organelor judiciare pentru a i se explica de ce sunt necesare probe biologice din nou a fi recoltate de la dumneaei, in vederea unei comparari ADN. De fiecare data, dumneai a refuzat sa se prezinte in fata organului judiciar. In final, procurorii de caz au dispus sanctionarea contraventionala a dumneaei pentru comiterea abaterii judiciare respective.

Avocatului doamnei Melencu a fost prezent la sediul DIICOT, i s-a explicat care sunt consecintele daca se refuza recoltarea probelor biologice. I s-au explicat chiar mai multe. In urma discutiei purtate intre procurorii de caz si dumnealui, doamna Melencu nu a fost de acord sa i se recolteze probe biologice.

Aceasta proba este absolut necesara pentru continuarea procesului penal", a explicat Felix Bănilă la Realitatea TV.