Felicitări de Florii 2018. Alege un mesaj și trimite-l în Duminica Floriilor

Felicitări de Florii 2018

Felicitări de Florii 2018. În Duminica Floriilor, peste un milion de români își sărbătoresc onomastica. Alege un mesaj din exemplele de mai jos, personalizează-l și trimite o Felicitare de Florii celor dragi.

Felicitări de Florii 2018. Duminica Floriilor este o sărbătoare creștină fără dată exactă, celebrată întotdeauna în ultima duminică dinaintea Paștelui. Anul acesta, Duminica Floriilor a picat de 1 aprilie. Ortodocşii prăznuiesc Floriile sau Duminica Floriilor, cea mai importantă sărbătoare care vesteşte Paştele şi care este dedicată Intrării Mântuitorului Iisus în Ierusalim. Totodată, toţi cei care la botez au primit nume de flori îşi sărbătoresc onomastica. Oamenii merg la biserică, au dezlegare la peşte şi nu-şi uită tradiţiile şi obiceiurile locului. Salcia este nelipsită la sărbătoarea Floriilor. Credincioşii merg la slujbă cu ramurile şi după ce sunt sfinţite le pun la icoane, geamuri, uşi, porţi sau le utilizează în gospodărie. În ziua de Florii se curăţă mormintele şi se împodobesc cu ramuri de salcie. REALITATEA.NET îţi dă câteva sugestii de mesaje, sms-uri, urări și felicitări de Florii 2018.

Iti doresc o ora de liniste, o zi de pace, o saptamana de soare, un an de iubire, un veac de sanatate si un mileniu de bani. La Multi Ani!



Daca toata lumea iti doreste ca aceasta zi sa fie una minunata, eu iti urez ca toate zilele ce urmeaza sa fie pline de bucurii si realizari astfel incat acest nou an sa iti umple sufletul de voie buna. La multi ani!



Sa ai o zi frumoasa. Sa te bucuri de numele pe care-l porti, sa fii fericita, iubita si bucuroasa. La Multi Ani!



Apropiidu-se o mare zi de sarbatoare, Sf.Maria si ziua numelui tau, primeste din partea mea multe urari de bine, sanatate, mult noroc si implinirea tuturor dorintelor! Dumnezeu sa te calauzeasca in tot ceea ce faci. LA MULTI ANI!

O zi frumoasa este maine, o zi frumoasa pentru tine. O floare si un sincer La Multi Ani! Sa cresti mare si frumoasa si sa fii si sanatoasa.

Trandafirii pe care i-ai adunat in cununa vietii tale, lasa-i astazi sa se impleteasca intr-un buchet al implinirii. Fie ca florile iubirii sa-ti impodobeasca viata si sa-ti vezi implinite toate dorintele.

Sa ai o zi frumoasa. Sa te bucuri de numele pe care-l porti, sa fii fericita, iubita si bucuroasa. La Multi Ani!

Apropiidu-se o mare zi de sarbatoare, Sf.Maria si ziua numelui tau, primeste din partea mea multe urari de bine, sanatate, mult noroc si implinirea tuturor dorintelor! Dumnezeu sa te calauzeasca in tot ceea ce faci. LA MULTI ANI!

De Sfanta Maria, zi sfanta, sa se rasfranga asupra ta bunatatea si dragostea ce izvorasc dintr-o inima mare si iubitoare.

Onomastica fericita! Ziua numelui sa fie luminoasa si sa se prelungeasca in multe altele aducatoare de bucurii. LA MULTI ANI!