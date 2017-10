Federaţia "Solidaritatea Sanitară" NU renunţă la proteste: Vrem rezolvarea problemelor salariaţilor

Federaţia Solidaritatea Sanitară a anunţat, într-un comunicat de presă, că discuţiile "de culise" nu duc la încetarea protestelor angajaţilor din sistemul de sănătate şi cer soluţionarea problemelor angajaţilor, promiţând că după consultări cu membrii vor lua decizia de a continua protestele, într-o formă sau alta.

Redăm integral comunicatul Federaţiei Solidaritatea Sanitară:

"Protestele din Sănătate nu s-au terminat. Promisiunile fără acoperire nu țin loc de satisfacerea revendicărilor.

Constatăm cu tristețe că la doar două zile după încheierea unui acord comun al organizațiilor sindicale din sănătate privind revendicările optime, menite să rezolve cât mai multe dintre problemele salariaților din sănătate identificate, una dintre organizațiile semnatare a renunțat la revendicările comune, achiesând la promisiunile guvernamentale. Satisfacția publică în fața unei oferte deja cunoscute, manifestată de una dintre semnatarele acordului, credem că nu este justificată. Dincolo de mângâierile pe creștet reprezentate de vizita oficialilor la o ședință a organizației, oferta Guvernului nu rezolvă problemele salariaților din Sănătate. Aceeași ofertă ne-a fost făcută în mod repetat de Guvern, pe alocuri chiar în condiții mai avantajoase. Motivele respingerii ei au fost valabile atunci și sunt la fel de valide și acum:

1. Transferul contribuțiilor angajatorului în salariul de bază al angajatului rămâne în continuare cea mai mare pierdere pentru salariații din Sănătate, raportat la drepturile salariale prevăzute de forma actuală a legii. A fi de acord cu o astfel de măsură înseamnă a sprijini Guvernul în a le lua salariaților aproape în întregime creșterea (efectivă și reală) cu 25% a salariilor de la 1 ianuarie 2018.

2. Garantarea eliminării riscului de pierdere a veniturilor prin intermediul tichetelor de masă/indemnizației de hrană avea în vedere apărarea salariaților în condițiile modificărilor anunțate oficial. Știm asta pentru că noi am gândit modelul. Apariția informațiilor privind intenția de a reduce la doar 12% impozitul pe venit și la doar 36% contribuțiile aruncă în aer întreagă linie de apărare, salariații riscând în continuare pierderi de venituri de la 1 ianuarie 2018. Motivul este simplu și evident, fiind generat de diferențele de tratament fiscal între tichetele de masă (doar impozitul pe venit) și indemnizația de hrană (considerate drepturi de natură salarială): venitul lunar din tichete de masă este de 250 lei în timp ce cel din indemnizație de hrană va fi de doar 180 lei. Diferența este mai mare decât nivelul creșterii, salariații urmând să aibă, deci, un venit mai mic.

3. Anunțul privind rezolvarea problemei gărzilor este neîntemeiat, deoarece nu există nici un angajament pentru modificarea în regim de urgență a legii nr. 153/2017, aceasta fiind singura soluție. Se va păstra un model, dar nu cel de acum, ci mai curând cel de la începutul anului 2016: tariful orar aferent gărzilor va fi mai mic (va fi cel din anul 2017) decât cel aferent salariului de bază începând cu 1 martie 2018. În condițiile în care și sporurile au o soartă incertă este evident că situația este departe de a fi rezolvată.

4. Menținerea cuantumului sporurilor este de departe cea mai mare pierdere în condițiile în care propunerea guvernamentală era ca aceasta să fie acordată pentru tot anul 2018. A te declara mulțumit cu varianta acordării acestor drepturi doar pe primele două luni este în mod clar o pierdere, indiferent de tăria cu care este proclamată ca victorie! Putem adăuga că nu există nicio simulare financiară care să demonstreze posibilitatea și disponibilitatea de a acorda aceste drepturi.

5. Există o pierdere suplimentară pe care o suferă salariații prin astfel de cedări, despre care nu se vorbește: pierdea zilelor de CO suplimentar, care însumează o valoarea medie de 5% la nivelul întregului an.



Având în vedere cele demonstrate anterior, credem că veselia este nejustificată. Am văzut aceeași bucurie publică manifestată de aceeași oameni în momentul elaborării legii salarizării unitare. Le-au trebuit luni de zile pentru a înțelege calcule ce stăteau la baza prudenței și solicitărilor noastre. Acum suntem într-o situație similară.

Protestele din Sănătate nu au fost desfășurate de-o singură organizație și nu vor înceta prin retragerea acesteia, ci prin rezolvarea problemelor salariaților. Mai devreme sau mai târziu nemulțumirile vor ieși la suprafață. Considerăm că problemele salariaților nu pot fi rezolvate prin „discuții” de culise purtate „noaptea târziu” și „la partid” (între membri), ci prin negocierile dintre reprezentanții desemnați de organizațiile sindicale și Guvern. Dialogul social preferențial a dus întotdeauna la rezultate defavorabile salariaților.

Federația „Solidaritatea Sanitară” se menține pe poziții, analizând în continuare posibilitatea continuării protestelor în noile condiții. Considerăm că decizia privind declanșarea sau anularea grevei poate fi luată doar după consultarea salariaților. Pentru a se asigura că decizia organelor de conducere ex-primă întocmai voința salariaților, în zilele imediat următoare vom organiza o consultarea tuturor angajaților din sectorul public de sănătate privind acțiunile cele mai oportune în noul context.

Într-o formă sau alta protestele Federației „Solidaritatea Sanitară” vor continua până la rezolvarea la un nivel rezonabil, și cu minime garanții, a revendicărilor salariaților. Organizațiile și salariații care împărtășesc poziția noastră sunt invitați să ni se alăture!"