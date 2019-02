Fed Cup // Simona Halep a făcut anunțul înaintea meciului decisiv

Fed Cup Cehia - România // Astăzi vom afla învingătoarea duelului Cehia - România, din turul I al Grupei Mondiale la Fed Cup. După prima zi, scorul este egal, 1-1.

Fed Cup Cehia - România // De la ora 14:00, se joacă meciul Simona Halep - Karolina Pliskova, primul al zilei. Partida va fi transmisă în direct pe TV Telekom Sport și TV Digi Sport.

Al doilea meci al zilei va fi Mihaela Buzărnescu - Katerina Siniakova, urmat de duelul la dublu: Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova - Irina Begu/Monica Niculescu, a scris gsp.ro.

Echipa care adună 3 victorii se califică în semifinale, acolo unde va juca împotriva învingătoarei meciului Franța - Belgia

Fed Cup Cehia - România // Simona Halep a vorbit despre ce înseamnă pentru ea participarea la Fed Cup și a anunțat că simte presiune, dar că este încrezătoare în propriile forțe.

"Fed Cup înseamnă că nu joc pentru mine, ci pentru România. Cu siguranţă, am mai multă presiune, dar şi o motivaţie suplimentară. După fiecare meci de Fed Cup am mai multă încredere, am mai multă energie, iar toate acestea mă ajută să fiu mai încrezătoare în restul sezonului", a declarat Halep.