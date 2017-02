Fed Cup: Belgia - România 2-0, după ce Monica Niculescu a pierdut primul meci

Fed Cup: România - Belgia. Echipa feminină de tenis a Belgiei conduce formația României cu scorul de 2-0, în primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup.

În primul meci al zilei, Kirsten Flipkens a învins-o pe Monica Niculescu în două seturi, cu 6-3, 6-4, la Sala Polivalentă din București.

În al doilea meci, Sorana Cîrstea a fost depășită de Yanina Wickmayer 6-7, 7-5, 4-6. Duminică sunt programate meciul de dublu şi ultimele două la simplu.

Fed Cup: România - Belgia. Duminică, în al treilea meci de simplu, de la ora 13,00, Niculescu o va înfrunta pe Wickmayer, iar apoi Cîrstea o va întâlni pe Flipkens, în timp ce meciul de dublu va opune perechile Irina Begu/Patricia Țig și Elise Mertens/Maryna Zanevska.

Monica Niculescu a declarat înainte că meciul cu Kirsten Flipkens va fi unul captivant, deoarece adversara are un stil de joc apropiat de al ei.

"Am jucat în turnee cu Flipkens, scorul între noi este egal. Am și câștigat, am și pierdut, însă ultimele două meciuri le-am câștigat, la Luxemburg și la Hobart. Are un stil ca al meu, va fi un meci interesant și captivant. Nu m-am uitat la meciurile lor pe video, dar am jucat cu ele, știu la ce să mă aștept. Știu că Wickmayer pune presiune pe tine tot timpul, servește bine, în forță. Iar Flipkens joacă dificil, slice cu reverul, are scurte, deci trebuie să fim foarte atente. Dar eu zic că o să fie bine", a spus jucătoarea română.

Niculescu a afirmat că îi place suprafața de joc pregătită de organizatori la Sala Polivalentă din Capitală. "Mie îmi place să joc în sală, am și un turneu câștigat în sală, cel de la Luxemburg. Și era exact aceeași suprafață, cu lemn dedesubt. Acum să vedem mâine dacă o să îmi mai placă", a adăugat Monica Niculescu.

Niculescu (36 WTA) și Flipkens (74 WTA) sunt la egalitate în privința meciurilor directe, 3-3, românca impunându-se luna trecută în cea mai recentă confruntare, la Hobart, cu 6-3, 6-2, în optimi, după care a jucat finala, fiind învinsă cu 6-3, 6-1 de Elise Mertens.

Surprinde absența primei rachete a echipei României, Irina Begu, de la simplu, jucătoarea aflată pe locul 29 în lume acuzând săptămâna aceasta dureri stomacale. Cea mai bună jucătoare română a momentului, Simona Halep, numărul patru mondial, a declarat forfait pentru meciul de Fed Cup cu Belgia din cauza unei accidentări la genunchi.