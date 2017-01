Zodia Fecioara

Asculta-te. Calm. Fara sa-ti ceri nimic. Lasa-te in pace un pic sa te simti, sa te aduci aminte. Contempla-te, nu mai fugi repede de tine sa te inlocuiesti cu altceva ori sa te completezi pentru ca nu crezi ca esti bun, ori sa te schimbi pentru ca nu corespunzi cuiva… Iubeste-te atat de mult incat […]

