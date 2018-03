FCSB - Viitorul // Gigi Becali, halucinant: "Pleacă din România! Obraznicule!"

FCSB - Viitorul // Gigi Becali s-a enervat la finalul meciului FCSB - Viitorul 2-1. Patronul FCSB a avut o reacţie furibundă, făcându-l praf pe Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj. Gigi Becali a răbufnit şi a acuzat în termeni violenţi comportamentul tehnicianului ardelenilor, care susţine că echipa sa este dezavantajată de arbitri.

FCSB - Viitorul // "Am câștigat cu noroc. În prima repriză aș fi făcut 10 schimbări. Bine, hai să zicem că pe fundașii centrali și pe Morais i-aș fi ținut în teren. Am dat două goluri norocoase, fotbal nimic. Dacă joci așa cu Astra, nu e bine. Nu mai înțeleg fotbalul ăsta. Ce jucăm noi sigur nu e fotbal. Au fost o mulțime de pase greșite și la noi, dar și la Viitorul. Ăsta nu e fotbal când aștepți să dea Budescu o execuție. Nu-i mai înțeleg nici pe cei de la Viitorul. Noi am întâlnit un adversar mult mai slab, de-aia am bătut", a declarat Gigi Becali la Pro X.

Apoi a continuat: "Dan Petrescu injura pe toata lumea de familie pe acolo! Cand nu primeste penalty la misto, zice ca a venit in Romania pentru ca el e mare: «Eu sunt Dan Petrescu, ba, eu va injur de morti si de familie si trebuie sa acceptati». Asa cum ii injura pe jucatori, sa-i injure si pe arbitri, ca sunt ai lui. Ia pleaca, ba, Dan Petrescu, din Romania, daca nu iti convine! Injuri tu pe toata lumea? Nu s-a mai pomenit un om atat de obraznic"

FCSB - Viitorul // FCSB a debutat cu dreptul în play-off. Echipa antrenată de Nicolae Dică a învins-o pe Viitorul, formaţie pregătită de Gică Hagi, cu 2-1. Golurile gazdelor au fost marcate de Budescu ('32) şi Momcilovic ('40), iar pentru echipa lui Gică Hagi a înscris Mladen ('77)

Cum s-au marcat golurile

1-0: Budescu a şutat de la 18 metri lateral stânga şi a marcat după ce mingea a lovit ambele bare

2-0: Man a executat un corner, Tănase a prelungit până la Momcilovici, care a marcat cu capul

2-1: Ianis Hagi a executat un corner, Ţîru a deviat uşor cu capul, iar Mladen a înscris de la circa 10 metri

Echipele:

FCSB: Bălgrădean - R. Benzar, Planici, Momcilovici, Morais - Pintilii (Popescu '46), Nedelcu - Man, Budescu, Fl. Tănase (Teixeira '77) - Gnohere (Alibec '66). Antrenor: Nicolae Dică

FC Viitorul: Cojocaru - Mladen, Ţâru, Hodorogea, Cr. Ganea - Cicâldău, T. Băluţă, Dumitrescu (Drăguş '46) - Ciobanu (Căpuşă '68), Chiţu (Măţan '62), Ianis Hagi. Antrenor: Gheorghe Hagi

Cartonaşe galbene: Man '29, Nedelcu '64 / Ianis Hagi '82

Spectatori: 8.753