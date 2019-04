FCSB, transfer de urgență înaintea derby-ului cu CFR!

FCSB

Oficialii FCSB se gândesc deja la viitoarele transferuri din vară!

Helmuth Duckadam președintele de imagine al formației din Capitală, este de părere că Gigi Becali ar trebui să se gândească la un înlocuitor pentru Mihai Pintilii (34 ani).

Căpitanul FCSB s-a accidentat la partida cu Sepsi și a fost înlocuit după primul sfert de oră al partidei. Pintilii a suferit o leziune fibrilară. Chiar dacă Mihai Teja a explicat că fotbalistul s-a recuperat și va face deplasarea la Cluj, Duckadam a dezvăluit că acesta nu va fi pe banca roș-albaștrilor în Gruia.

„Să vedem cine îl va înlocui pe Pintilii. Acolo va fi o mică problema, dar, asta e, va trebui să îl înlocuim. Nu ştiu, eu am fost aseară la o emisiune de televiziune şi am aflat că nu ar fi făcut deplasarea, nu am dat telefon, nu am vorbit cu Teja, deci nu ştiu sigur.” Citește continuarea declarației lui Duckadam pe realitateasportiva.net.