FCSB - CFR CLUJ LIVE: Tensiune mare înainte de marele meci din FINALA CAMPIONATULUI. LIVESCORE

FCSB - CFR CLUJ FINALA CAMPIONATULUI

FCSB - CFR CLUJ LIVE. Meciul de pe Arena Națională de duminică seara de la 20.45 de pe Arena Națională este cu tensiune maximă. Se joacă ultima carte pentru a se stabili finalista din Campionat. Ardelenii au planuri mari, iar elevii lui Dică nu se lasă mai prejos: trebuie să-și arate adevărata valoare. Meciul va fi rezumat și de realitatea.net, iar cele mai tari momente le poți citi și realitatesportiva.net.

FCSB - CFR CLUJ LIVE. Înaintea duelului care ar putea decide în mare măsură noua campioană a Ligii I, FCSB este prima în clasament, cu 42 de puncte, urmată la două lungimi de CFR Cluj. În acest sezon, echilibrul este perfect între cele două rivale la titlu: toate cele trei dispute precedente s-au încheiat cu același scor, 1-1.

FCSB - CFR CLUJ LIVE. Pe stadion sunt așteptați 35.000 de suporteri. UPDATE: Mihai Stoica a anuțat pe contul său de Facebook că la ora 16 erau vândute 23000 de bilete.

FCSB - CFR CLUJ LIVE. ECHIPELE DE JOC



FCSB: Bălgrădean - R. Benzar, Planici, Bălașa, Momcilovici - Pintilii, L. Filip - 98. Man, 11. Budescu, 10. Fl. Tănase - 9. Gnohere

Rezerve: A. Vlad, Nedelcu, Alibec, J. Morais, Fl. Coman, Ov. Popescu, Teixeira

Antrenor: Nicolae Dică

Absent: Cristi Tănase

CFR Cluj: Arlauskis - Cr. Manea, Vinicius, Boli, Camora - Djokovici, Hoban, Culio - C. Deac, Ţucudean, Omrani

Rezerve: Vâtcă, Al. Ioniță II, Costache, Mailat, A. Mureșan, L. Rus, Bordeianu

Antrenor: Dan Petrescu.

Gigi Becali, patronul auto-exilat de la FCSB, a reacționat în urma acestor dezvăluiri printr-o intervenție telefonică la Realitatea TV.

”Nu poate nimeni aranja nimic. Nu poate să bage nimeni mingea în poartă. Nici Burleanu, nici vreun arbitru, nimeni. Le e frică de Codruța! (n.r. Laura Codruţa Kovesi, şefa DNA). Jucăm pe Național Arena. E greu să ia cineva decizie, împotriva Stelei pe Național Arena.

Niciun arbitru din România nu poate să fie împotriva Stelei. Pe vremea lui Stalin, se mai putea face astfel de măgării. Dar acum, nu! Nu avem la ora asta, arbitri care să primească ordin. Nu avem arbitri români corupți, nu mai avem blaturi! Nu are nimeni putere să dea ordin, cine să câștige campionatul. Steaua nu poate fi spulberată de nicio echipă. De niciun om!

Dacă jocurile erau deja făcute în favoarea CFR-ului, Hațegan nu greșea împotriva lor!”, a declarat Gigi Becali la Realitatea TV.

Potrivit un surse realitateasportiva.net, Nelu Varga defilează, în permanență, alături de omul de afaceri german Abris Lelbach, care face afaceri de ceva vreme în România și care ar putea fi omul cu banii din spatele echipei CFR Cluj.

Primul contact al germanului cu România nu a fost foarte plăcut. Acesta s-a lovit de influența ,,Grupului de la Cluj'' în fruntea căruia se află fostul vicepremier Vasile Dîncu.

De ceva vreme, ''Grupul de la Cluj'' manifestă, însă, o reală deschidere față de binomul Varga - Lelbach. Toate aceste ițe și complicități conduc la ideea că ,,Grupul de la Cluj'' a făcut deja jocurile pentru ca CFR Cluj să câștige derby-ul cu FCSB.

Potrivit unor surse realitateasportiva.net, același grup a influențat și realegerea lui Burleanu în fruntea FRF. Pentru ca legătura cu FRF să fie și mai trainică, Vasile Dâncu va fi nașul de cununie al lui Burleanu, potrivit surselor citate de realitateasportiva.net.

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dică, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că "a citit" jocul formaţiei CFR Cluj încă de la prima întâlnire din sezonul regulat, aşa că, duminică, în meciul direct de pe Arena Naţională, nu mai poate fi surprins, scrie Agerpres.ro.



"Ne aşteaptă o partidă foarte importantă. O aşteptam de când am semnat, pentru că întâlnim echipa de pe locul 2 care se luptă cu noi pentru câştigarea campionatului. Este cel mai important meci al sezonului. Trebuie să fim pregătiţi din toate punctele de vedere şi să facem un meci perfect pentru a câştiga cele trei puncte. Până acum au fost trei jocuri echilibrate cu CFR Cluj, în care ei au marcat primii, iar apoi noi am fost nevoiţi să alergăm după egalare. Din fericire pentru noi am reuşit de fiecare dată acest lucru, sper însă ca mâine seară să fim noi cei care vom deschide scorul. Ei nu au cu ce să vină nou. Ştiu foarte bine jocul lor. L-am citit de la primul meci cu ei. Nu au cu ce să ne surprindă. Noi venim după o primă repriză foarte proastă cu FC Viitorul, dar în a doua am arătat mult mai bine. Păcat că nu am reuşit să câştigăm acolo. Dar suntem pe un drum bun, iar acest lucru trebuie să ne dea încredere pentru partida de duminică", a spus Dică.



FCSB - CFR Cluj. "CFR este o echipă foarte bună, cu jucători cu experienţă, dar şi cu un antrenor bun. Nu am pregătit nimic special. Am pregătit meciul ca pe toate celelalte, cu multă muncă. A fost o săptămână foarte grea, zilele au trecut greu, aştept cu nerăbdare acest joc. Atunci când am venit aici ştiam că vor veni şi meciurile importante. E clar că ne dorim victoria, dar important e ca după meciul de mâine seară să rămânem pe primul loc. Campioana nu se va decide în meciul cu CFR Cluj. Dar dacă noi vom reuşi să câştigăm, vom lua o opţiune importantă pentru titlu", a adăugat tehnicianul.