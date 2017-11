FCSB - Beer Sheva 1-1. Schimbat cu Gnohere, Alibec a izbucnit în plâns

FCSB a terminat la egalitate, 1-1, partida cu Beer Sheva din Europa League. Coman a deschis scorul pentru roş-albaştri în minutul 31, dar israelienii au egalat 6 minute mai târziu. Momentul impresionant al partidei l-a reprezentat schimbarea lui Alibec cu Gnohere, când românul a început să plângă din cauza huiduielilor şi a jocului slab pe care l-a făcut. Echipa roș-albastră a acumulat 10 puncte și s-a calificat în 16-imile Europa League.

Min. 90+3 - FINAL 1-1

Min 70 - Alibec a a fost schimbat, în huiduieli, cu Gnohere! Pe bancă, atacantul a izbucnit în plâns

Min 53 - Budescu a driblat portarul, a șutat de la 11 metri, dar mingea a fost respinsă de pe linia porții de Elo! Incredibil, însă arbitrul nu a dat penalty şi cartonaş roşu

Min. 46 - a început repriza secundă

Min. 45 - PAUZĂ 1-1

Min 37: GOL HAPOEL BEER SHEVA! După o fază fixă și o minge recentrată prin foarfecă în careu, Ben Sahar a marcat cu un șut din 4 metri. Este 1-1

Min. 31 - GOOOOL FCSB. Florinel Coman a deschis scorul

Min. 15 - Vitor a primit cartonaș galben, după un fault dur asupra lui Alibec, la mijlocul terenului

Min 7: Budescu a centrat în careu, dar mingea a fost respinsă în corner. Lovitura de colţ n-a adus nimic notabil

UPDATE. Min. 1 - a început meciul

UPDATE. Cele două echipe de start:

FCSB: Niță - Enache, Larie, Bălașa, Morais - Pintilii, Filip - Man, Budescu, Coman - Alibec

Beer Sheva: Goresh - Dor Elo, Miguel Vitor, Loai Taha, Mihaly Korhut - Radi, Elhamed, Einbinder - Cuenca, Ben Sahar, Nwakaeme

FCSB - Beer Sheva LIVE VIDEO. Nicolae Dică a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, că jucătorii săi trebuie să pună mai multe probleme formației Hapoel Beer Sheva deoarece în meciul direct de joi din grupele Europa League adversarii au ca obiectiv câștigarea celor trei puncte.

"Ne așteaptă un meci foarte important. Suntem în fața unei performanțe, aceea de a ne califica în primăvara europeană dacă vom obține cele trei puncte în meciul cu Hapoel Beer Sheva. Va fi un meci greu, pentru că întâlnim o echipă foarte bună. Chiar dacă am câștigat în Israel cu 2-1, consider că am avut și acolo un meci foarte greu. Hapoel Beer Sheva are jucători de calitate de la mijloc în sus, care pot face diferența. În plus, pe benzi au jucători de viteză. În meciul tur, pe faza defensivă am avut ceva probleme, iar în aceste zile am încercat să le reglăm la antrenamente. În același timp, consider că pe faza ofensivă trebuie să le punem și mai multe probleme decât am făcut-o în Israel, pentru că știu sigur că cei de la Hapoel Beer Sheva vor veni să câștige aici. Ei cu Plzen și Lugano au aceleași șanse de calificare și au nevoie de cele trei puncte. De aceea spun că va fi un meci diferit de cel din tur", spus tehnicianul.