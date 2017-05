FCSB a reclamat-o pe Craiova la Comisia de Disciplină, după meciul cu Viitorul

După ce CS U Craiova a aliniat o echipă cu mai mulți tineri jucători împotriva Viitorului, rivala din lupta pentru titlu a celor de la FCSB, oficialii clubului ”roș-albastru” au făcut o sesizare oficială la Comisia de Disciplină și Etică a Federației Române de Fotbal, în acest sens.

”Catre,



Comisia de Disciplina si Etica a Federatiei Romane de Fotbal



Ref: Nerespectarea prevederilor Statutului si Regulamenteleor LPF si FRF de catre echipa CSU Craiova



Subscrisa FOTBAL CLUB FCSB, prin prezenta formulam urmatoarea:



PLANGERE DISCIPLINARA



Prin care va aducem la cunostinta faptul ca in data de 07.05.2017, in cadrul meciului desfasurat intre CSU Craiova si Viitorul Constanta, etapa 9 a play-off-ul Campionatului Ligii I de fotbal, echipa de fotbal CSU Craiova nu a respectat prevederile Statutului si Regulamentelor LPF/ FRF in sensul incalcarii principiilor integritatii si sportivitatii competitiei, astfel:



In cadrul meciului disputat cu echipa Viitorul Constanta in cadrul etapei a 9 play-off, CSU Craiova a folosit jucatori tineri, neexperimentati, ca titulari, jucatori care nu au mai fost folositi in meciurile anterioare din acest sezon competitional, unii dintre ei nici macar din postura de rezerve. (Exemplu: Vlad - cel de-al treilea portar in lotul echipei si nefiind folosit niciodata titular; R. Petre - niciodata titular, Birzan - niciodata titular, A. Popescu – niciodata titular).



Aceste fapte au fost premeditate de catre reprezentantii clubului care, chiar anterior meciului in cauza, au iesit in media si au facut afirmatii cu privire la dezinteresul fata de competitie si castigatorul acesteia, asa cum reiese din inregistrarea declaratiilor in cauza atasate din articolul aparut in Pro Sport – pe care vi le anexam.



Aceste fapte constituie o incalcare a dispozitiilor art 6 alin 2 lit a din Statutul FRF care prevede:



In activitatea lor, FRF, LPF , membrii afiliati, jucatorii, oficialii si membrii comisiilor FRF sunt obligati:

a) sa respecte principiile loialitatii, integritatii si sportivitatii ca o expresie a spiritului de fair-play;



Faptele constituie si o incalcare a prevederilor din Regulamentul disciplinar al FRF indicate mai jos:



Articolul 3 – Principii de conduita

Fotbalul romanesc are la baza principiile: legalitatii, integritatii, solidaritatii, loialitatii si fair-play-ului.



Articolul 4 – Persoane

1 Urmatoarele persoane se afla sub incidenta acestui regulament:

a) membrii afiliati la FRF si oficialii acestora, precum si oficialii LPF;

2 Persoanele mentionate la alin. 1 sunt obligate, în orice moment, sa recunoasca principiile de baza ale fotbalului romanesc, statutele si regulamentele FIFA/UEFA/FRF, precum si ”Legile Jocului” emise de IFAB.



De asemenea, faptele lor constituie si o incalcare a Statutului FRF care are urmatoarele prevederi la Art 18 din Statut FRF lit a), c), h) si i):



Membrii afiliati la FRF au urmatoarele obligatii:

a) sa respecte statutul, regulamentele, directivele si deciziile FIFA, UEFA si FRF in orice moment si sa se asigure ca acestea sunt, de asemenea, respectate de membrii lor, precum si Legile Jocului elaborate de IFAB si Legile Jocului pentru Futsal si Fotbal pe plaja elaborate de FIFA, si sa se asigure ca acestea sunt, de asemenea, respectate de membrii lor, introducand o prevedere in acest sens in statutul propriu;

c) sa respecte principiile de fair-play si integritate a competitiilor sportive;

h) sa se abtina de la orice actiune contrara intereselor FRF;

i) sa respecte toate celelalte obligatii ce reies din statutul si din regulamentele FIFA, UEFA si FRF;



Membrii afiliati ai FRF au obligatiile prevazute expres de Statut si indicate mai sus, precum si sanctiuni pentru nerespectarea acestora asa cum sunt prevazute la acelasi articol, alineatul 3, respectiv:



Incalcarea obligatiilor prevazute in cuprinsul alin (1) al prezentului articol se sanctioneaza astfel:

- avertisment, suspendarea sau excluderea membrilor afiliati pentru incalcarea obligatiilor prevazute la lit. a), b), c), d), e), h), i), k), l).

- penalitate in modalitatea prevazuta in Regulamentul Disciplinar pentru incalcarea obligatiilor prevazut la lit. f), g) si j). Competenta pentru sanctionarea neindeplinirii acestor obligatii apartine Comisiei de Disciplina si Etica a FRF, la sesizarea Directiei Licentiere.



Fapta descrisa mai sus este si o incalcare grava a obligatiei instituite de art. 19 din Statutul LPF, raportat la dispozitiile art. 14 si 15 din acelasi document:



Art. 19 - Membrii LPF sunt obligati sa respecte statutul si regulamentele LPF, hotararile Adunarii Generale si ale celorlalte organe de conducere, dispozitiile Presedintelui LPF si sa promoveze prin activitatea lor scopul si obiectivele LPF.



Art.14- LPF are ca scop organizarea, promovarea si dezvoltarea fotbalului profesionist la nivelul Campionatului National Liga I, potrivit cu statutul si regulamentele Federatiei Romane de Fotbal,în conditiile legii.

Art 15 - i) promoveaza spiritul de ordine, disciplina si fair-play în activitatea cluburilor de fotbal profesioniste participante la Campionatul National Liga I;



In conditiile in care scopul FRF este clar definit de catre Statutul FRF, iar obiectivele acestei institutii, printre altele, sunt si cele descrise mai jos:



Articolul 8 - Scop si obiective

Scopul FRF il constituie dezvoltarea constanta a practicarii jocului de fotbal si promovarea, coordonarea si controlul acestuia pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu spiritul de fair-play, precum si cu valorile educationale, culturare si emotionale ale acestuia, inclusiv prin intermediul programelor pentru juniori si de dezvoltare.

In acest sens, principalele obiective ale FRF sunt:

i) - prevenirea si sanctionarea incalcarii statutului, regulamentelor, directivelor si deciziilor FRF, FIFA UEFA precum si a legilor jocului elaborate de IFAB;

j)- prevenirea si sanctionarea oricarei metode si/sau practivi neregulamentare in fotbal precum si protejarea activitatii forbalistice de orice abuzuri;

k)- sustinerea si incurajarea practicarii si dezvoltarii jocului de fotbla cu respectarea principiilor de integritate si fair- play;



Apreciem ca aveti obligatia ca in temeiul art. 107 pct 4 din RD sa analizati prezenta plangere si sa adoptati toate sanctiunile ce se impun, inclusiva masura excuderii din competitie pentru faptele aratate mai sus si care sunt prevazute la art. 31 in RD.



In dovedirea celor de mai sus intelegem sa depunem probele necesare la o data ulterioara.





Cu deosebit respect,



Fotbal Club FCSB,

prin Presedinte,

ARGASEALA VALERIU”