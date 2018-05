Farsa anului. Un tip s-a dat premierul Armeniei. Ce a obţinut de la ministrul de Externe al UK

Boris Johnson

Farsa anului. Ministrul de Externe al Marii Britanii, Boris Johnson, a vorbit aproape 20 de minute la telefon cu o persoană ca s-a dat a fi prim-ministrul Armeniei.

Farsa anului. Ministrul britanic al afacerilor externe, Boris Johnson, a vorbit la telefon cu un impostor rus, care s-a prezentat că fiind premierul Armeniei, cei doi discutând în special relația dintre Londra și Moscova, a admis joi ministerul britanic.

"Ministrul de externe și-a dat seama că a fost o farsă și a încheiat convorbirea", conform unui reprezentant al ministerului. "Am verificat și am știut imediat că a fost o farsă telefonică", a adăugat el.

Conversația cu impostorul, care este suspectat că are legături cu serviciile de securitate rusești, a durat 18 minute și ar fi avut loc săptămâna trecută, a precizat cotidianul britanic The Guardian. Un alt rus ar fi pus la cale această farsă.

Identificați că Alexei "Lexus" Stoliarov și Vladimir "Vovan" Kuznetov, cei doi au publicat înregistrarea conversației în care Boris Johnson îl asigură pe cel despre care credea că este noul premier armean Nikol Pashinian de sprijinul Mării Britanii.

Șeful diplomației britanice a discutat, de asemenea, relațiile dificile dintre țara sa și Rusia, potrivit Ziare.com.

"Nu vrem un război rece, dar vrem să vedem ameliorări în comportamentul Rusiei", a adăugat el.

Boris Johnson a zambit cand interlocutorul sau, care s-a adresat in limba engleza cu un accent rusesc, a spus ca spera ca presedintele rus Vladimir Putin nu il va otravi cu Noviciok, agentul neurotoxic folosit impotriva unui fost agent dublu rus si a fiicei sale in martie in Anglia.