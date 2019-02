Fără precedent. Benjamin Netanyahu, INCULPAT pentru acte de corupție

Procurorul general din Israel, Avichai Mandelblit, a anunţat joi după-amiază că decis să ceară inculparea premierului Benjamin Netanyahu pentru acte de corupţie.

Avichai Mandelblit a decis inculparea premierului Benjamin Netanyahu pentru luare de mita si abuz de incredere in trei dosare.



Este prima data in istoria Israelului cand un premier in functie este acuzat oficial de fapte penale.