Fără jandarmi, Mihai Tudose a făcut o baie de mulțime la Buzău (P)

Mihai Tudose și alți lideri Pro Romania, la Buzău

Fostul premier Mihai Tudose a ajuns duminică la Buzău unde, spre deosebire de liderii PSD, nu a avut nevoie de jandarmi.

Mihai Tudose, fostul prim-ministru, a fost duminică la Buzau in celebrul targ Dragaica. In fiecare duminica, peste 4-5000 de buzoieni vin in Dragaica pentru a vinde sau pentru a cumpara ceva.

Fara sa fie aparati de jandarmi sau politie, MIHAI Tudose, Marian Neacsu si Felix Rache au fost intampinati cu bucurie de buzoieni.

Impatimit al cititului, MIHAI Tudose a cumparat carti. Fostul prim ministru este singurul om politic roman cate a trecut testul Dragaicii, toata lumea i-a urat succes si sanatate.