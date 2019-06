Faptul bizar despre planeta noastră pentru care specialiștii au acum o explicație

Exploziile rapide de unde radio (FRB - fast radio bursts) sunt un mister al spaţiului cosmic pe care cercetătorii încă încearcă să îl înțeleagă. Poate ai auzit și tu despre celebra energie invizibilă din altă galaxie care lovește Pământul.

Un nou studiu arată că aceste unde radio, nu sunt atât de rare pe cât se credea, ba din contră, pot avea loc în fiecare secundă în tot Universul. În plus, sunt și extrem de puternice, deoarece strălucesc precum 100 de sori.

„Dacă avem dreptate în ceea ce priveşte rata mare de FRB-uri care au loc în orice moment, îţi poţi imagina cerul ca fiind plin cu bliţuri ca atunci când paparazzi fotografiază o celebritate", a precizat autoarea principală a studiului, Anastasia Fialkov de la Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. „În loc de lumina pe care o vedem cu ochiul liber, aceste bliţuri vin în forma undelor radio", conchide cercetătoarea.

Undele radio nu pot fi observate cu ochiul liber, iar de cele mai multe ori înainte de a fi observate de telescoapele de pe Pământ, acestea se spulberă.

De ce primește Pământul energie din altă galaxie

Primele explozii de unde radio au fost desoperite de către cercetători în anul 2007. Însă, de atunci și până în prezent, au fost captate doar 30 de FRB-uri, deși ele sunt mult mai numeroase.

„Am descoperit 20 de FRB-uri pe an, aproape dublu față de numărul detectat în toată lumea de când au fost ele descoperite în 2007", a zis Ryan Shannon, autorul principal al studiului și astronom la Swinburne University of Technology și la International Centre for Radio Astronomy Research. „De asemenea, am demonstrat că FRB-urile vin din cealaltă parte a universului, nu din vecinătățile noastre galactice".

Cercetătorii au încercat de asemenea să estimeze cât de departe poate călători prin spațiu fiecare explozie. Astfel, au descoperit că dacă lungimile de undă dintr-o pulsație sunt mai late, atunci acele FRB-uri călătoresc mai mult prin univers, poate chiar miliarde de ani de lumină.

De asemenea, FRB-urile pot forniza indicii cu privire la începutul Universului şi la ceea ce se numeşte Epoca Reionizării, unde mediul interstelar, în particular hidrogenul, devine ionizat.

Sursa