Familia monoparentală nu există pentru cinematograful Hollywood Multiplex. Ce a păţit o mamă singură

Şocant ce se poate întâmpla în România secolului 21! Familia monoparentală nu există pentru cinematograful Hollywood Multiplex. Ce a păţit o mămică singură!

Definiţia familiei e disputată chiar şi când implică un adult şi doi copii. Raluca Zdrobiş a vorbit pe blogul personal despre un incident petrecut la Hollywood Multiplex, arătând că a fost discriminată din cauză că este mamă singură, scrie adevarul.ro.

Raluca Zdrobiş a povestit pe blogul personal, www.beautybyjules.ro, cum a mers împreună cu cei doi copii ai săi la cinematograful Hollywood Multiplex, în Bucureşti Mall, iar la casa de bilete, a cerut un pachet Family.

Însă, pachetele Family sunt dedicate familiilor formate din doi adulţi şi un copil, respectiv din doi adulţi şi doi copii, iar vânzătoarea nu a acceptat să-i acorde pachetul Family şi Ralucăi Zdrobiş, pentru că familia acesteia este monoparentală. „Eu, mamă singură de mulţi, mulţi ani, am încercat să o înduplec (n.r. – pe vânzătoarea de la casa de bilete) şi să îi explic că şi noi, deşi nu există decât un adult în ecuaţie, tot familie ne numim. Că matematica simplă spune că: două bilete pentru copii şi doar unul pentru un adult sunt mai ieftine decât două bilete pentru adulţi şi unul singur de copil... datorită preţului redus la biletele pentru copiii sub 12 ani. Oricâte argumente aduceam eu, doamna de la bilete a rămas fermă pe poziţii – nu se poate! Nici supervizoarea, sau cine era cealaltă angajată care a intervenit, nu s-a lăsat înduplecată de explicaţiile mele. Replica ei a fost de milioane: «Doamnă, nu înţelegeţi că nu există familii cu un singur adult? Familia are doi adulţi şi unul sau doi copii… sau, în cazuri mai rare, mai mult de doi».“, a scris Raluca Zdrobiş pe blog.

„Vorbele ei m-au rănit, m-am simţit discriminată, mică, inutilă, batjocorită. Da, batjocorită, aţi citit bine. Şi un lucru care poate părea atât de mic, ca refuzarea unui cinematograf să ne accepte ca familie pentru că ne lipsea un tată, a făcut un damage (n.r. – o daună) foarte mare. Mie, ca adult responsabil, pentru că sunt un exemplu pentru copiii mei (de aceea am decis şi să povestesc). Fetiţei mele, care nu înţelegea de ce spune cineva despre noi că nu suntem o familie. Băieţelului meu, care nu suportă în general nedreptatea şi care nu mai voia să vadă deloc filmul. Am rămas cu un gust amar, de nedreptate. Nu vă imaginaţi că economia halucinantă de care beneficiam la acest pachet, aproximativ 4 lei, este motivul. Nici vorbă! Faptul că în 2018 încă avem gândirea îngustă, măruntă, urâtă şi rea, asta mi-a lăsat un gust amar. Angajaţii Hollywood Multiplex mi-au spus astăzi că noi nu suntem o familie şi m-au pus în situaţia de a fi nevoie să le explic copiilor mei că oamenii sunt mici şi urâţi. Pe interior. Că lumea nu este dreaptă şi că noi suntem o familie, indiferent de ce spun ceilalţi. Şi că au dreptul să iubească pe cine hotărăsc ei când vor fi mari! Asta ca să vă mai dau un motiv de aruncat cu pietre în noi“, a continuat aceasta.