Veste de ultimă oră despre falimentul RADET. Gabriela Firea a făcut anunțul

Gabriela Firea a vorbit despre posibilul faliment de la RADET. Primarul Capitalei a dat asigurări că bucureștenii nu vor avea de suferit.

Redăm mai jos comunicatul remis de PMB site-ului realitatea.net

"Am aflat de la reprezentanți ai Ministerului Energiei ca ELCEN, pe baza unui mandat validat de ANAF, principalul creditor al ELCEN, va solicita din nou, pe data de 22 februarie, prorogarea votului pe Planul de reorganizare a RADET. La ultima ședință, judecătorul sindic a respins cu fermitate prorogarea cerută de ELCEN și a dat si o amendă drastică, solicitând imperativ votul pe Plan, în caz contrar urmând să declanșeze falimentul. Aceste aspecte sunt cunoscute atât de către reprezentanții Ministerului Energiei, cât și de cei ai ELCEN și ANAF.

Mai clar, mandatul primit de la Ministerul Energiei și validat de ANAF va duce direct RADET-ul în faliment, și, pe cale de consecință, ELCEN-ul.

Primarul general, Gabriela Firea: "În primul rând, îi asigur pe bucureșteni ca furnizarea agentului termic nu este în pericol! Vom lua toate măsurile legale pentru continuitate, așa cum prevede legea, fiind infrastructură critică. Am făcut tot ceea ce este profesional și omenește posibil atât pentru salvarea RADET– instituție a Municipiului București, cât și a ELCEN, companie aflată în subordinea Guvernului României. Am acceptat inclusiv sa plătim o suma imensă, 230 milioane de euro, creanța ANAF asupra ELCEN, tocmai pentru a unifica cele două sisteme, cel de producție al energiei termice, gestionat de ELCEN, cu cel de transport și distribuție, gestionat de RADET, în interesul cetățenilor. În toată țara, CET-urile au fost transferate gratuit către primării. În București, nu se poate realiza acest transfer nici cu bani mulți! Iată ce înseamnă răzbunarea politică la un alt nivel. Săptămâna trecută, Dl. Dragnea - cel care conduce de facto Guvernul și țara -, a impus Ministerului de Finanțe să ne taie bugetul cu un sfert, față de anul trecut. Săptămâna aceasta, același Dl. Dragnea, prin reprezentanți guvernamentali, duce în faliment RADET și ELCEN, prin faptul că ELCEN și ANAF – cu o proaspătă conducere -, refuză aprobarea Planului de reorganizare".

Primăria Capitalei a inițiat o amplă dezbatere cu toate grupurile politice din Consiliul General pe tema actualei situații a sistemului de termoficare din București. Prima întâlnire a avut deja loc, la ședință au participat reprezentanții RADET și ai ELCEN, administratorii speciali și judiciari ai celor două organizații, reprezentanți ai sindicatelor RADET și ELCEN, consilieri generali - lideri de grup sau membri ai Comisiei pentru Utilități Publice a CGMB.

Primarul General, Gabriela Firea: "Am avut o primă discuție, dar vom mai avea și altele în perioada următoare, până ajungem la un consens în ceea ce privește modul de rezolvare a situației sistemului de termoficare din București. Este imperios să avem o Strategie sustenabilă și pe termen lung care să ne permită să investim în termoficare, pentru a nu mai avea în București situații în care, în fiecare iarnă, discutăm despre avarii, despre țevi vechi de 50 de ani, deși aveau durata normată de viață 25 de ani! Ne trebuie un plan agreat de întregul Consiliu General, la nivel politic, cu soluții venite de la toate grupurile politice, de la experți, de la toți cei care sunt interesați de binele sistemului. Nu vrem sa impunem nicio decizie, eu și colegii mei suntem deschiși oricăror idei și soluții."

In cadrul ședinței Comisiei de Utilități Publice a Consiliului General al Municipiului București s-a subliniat că fără delegarea serviciului de termoficare către Compania Municipală Energetica, singura entitate care deține expertiza și licențele necesare și obligatorii prestării serviciului public, se pierd fonduri europene în valoare de 176 milioane euro, pentru modernizarea sistemului de termoficare.

În prezent, PMB este pregătită să depună cererea de finanțare, fiind finalizate, transmise și aprobate de JASPERS studiul de fezabilitate, analiza cost-beneficiu și analiza instituțională, toate aceste documente făcând referire la delegarea serviciului către Compania Municipală Energetica București.

În acest sens, unica soluție este delegarea gestiunii serviciului public de producere, transport și distribuție al energiei termice către Compania Energetica București. Această delegare era obligatorie încă din anul 2007, ca urmare a intrării în vigoare a Legii 51/2006 a serviciilor publice și a Legii speciale nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică.

Primarul General a anunțat că va iniția un proiect de Hotărâre privind confirmarea înființării și delegarea serviciului public de termoficare către Compania Municipală Energetica.

Reprezentanții Companiei Municipale Energetica au arătat că în prezent societatea derulează deja contracte de reabilitare a 63 de km de rețea primară. Alte proiecte vizează realizarea studii de fezabilitate privind rețeaua de termoficare, studiul de soluție in vederea dezvoltării unei noi unități de producere a energiei termice in cogenerare, de înaltă eficienta (CET) - studiu realizat cu finanțare de la Guvernul Japoniei in baza Memorandumului încheiat între PMB, Ministerul Energiei si Compania Japoneza ITOCHU, studiul realizat anul trecut pentru modernizarea CET Piața Presei etc.

In cadrul ședinței, reprezentanții RADET au subliniat că pe parcursul anului trecut au fost realizate, pentru prima dată în ultimii 7 ani, investiții în sistemul de termoficare atât în ceea ce privește întreținerea rețelei de distribuție, cât și în ceea ce privește achiziția de echipamente.

Următoarea întâlnire pe această temă va avea loc în cel mai scurt timp".