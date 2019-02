Falcă: Primarii din ţară, inclusiv din PSD, sunt îngrijoraţi din cauza bugetului

Primarul municipiului Arad, liberalul Gheorghe Falca, spune ca exista "o ingrijorare si chiar revolta" in randul primarilor cu care a avut discutii in ultimele saptamani pe tema bugetului, inclusiv de la PSD, afirmand ca acestia se tem ca marile proiecte de investitii sunt puse in pericol "printr-un buget care sanctioneaza in primul rand primariile performante".

"Am fost contactat, in ultimele saptamani, de un mare numar de primari din tara, inclusiv PSD. Exista o ingrijorare si chiar o revolta in ceea ce ii priveste, pentru ca marile proiecte de investitii sunt puse in pericol de Guvern, printr-un buget care sanctioneaza in primul rand primariile performante. Dincolo de asta, colegii mei primari, indiferent de culoarea politica, dezavueaza atitudinea Guvernului Romaniei, care prin ministri ca Orlando Teodorovici se raporteaza cu aroganta la administratiile locale unde se produc resursele din care se alimenteaza bugetul de stat", sustine Gheorghe Falca, intr-o declaratie de presa, noteaza ziare.com.



Primarul Aradului considera ca ministrul Teodorovici "nu intelege, asa cum nu inteleg nici alti ministri, ca el este numit pe functie printr-o conjunctura politica".