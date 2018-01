Fake News. O știre falsă este promovată masiv de PSD pe Facebook către membri de partid și alegători

Mai multe organizații PSD au postat pe paginile de Facebook un clip cu o presupusă ”uzină de like-uri!” despre care spun că este folosită de protestatarii #REZIST care își susțin astfel campania împotriva PSD. Clipul respectiv este filmat însă China și nu are absolut nicio legătură cu afirmațiile din postarea promovată de organizațiile PSD.

”SOCANT ! Asa arata o uzină virtuală folosită de cei care se consideră " stăpînii on line ai României " . MAREA EMULATIE # REZIST are in spate o mare făcătură! Milioanele de like -uri cu care se lauda Malin Bot, postarile care au scos romanii in strada, sunt susținute de o infrastructura sofisticată ( achizionată cu banii lui SOROS) care a PROSTIT SI MANIPULAT EFECTIV ROMANIA. Daca v-ati întrebat cum arată o fabrică de like-uri ...Ei bine SIMPLU

Asa au mii de like-uri paginile care, de exemplu, au atacat constant PSD si pe Liviu Dragnea si care au ridicularuzat coafura Premierului Romaniei! Asta e adevăratul #REZIST. Niste bucăți de plastic...”.

Așa arată postarea de pe pagina de Facebook a PSD Hunedoara, spre exemplu, care include un clip postat inițial de Ziarul Financiar. Luni la prânz avea 41 de SHARE-uri. Postări identice au apărut sau au fost distribuite pe paginile PSD Gorj, Brăila, Bacău, Giurgiu, etc.

Textul nu are însă nicio legătură cu știrea publicată de Ziarul Financiar.

Dragoș Stanca, managing partner la THINKDIGITAL a explicat traseul știrii, de la realitate până la falsul promovat de PSD.

Inițial, un antreprenor rus, pe nume Artem Zhdanov, aflat în vizită la Shenzhen, Guangdong, China, a publicat o postare în care arată o "fermă de smartphones" care generează instalări pentru aplicația WeChat.

Russia Today a preluat postarea și prin agenția lor video, Ruptly, a re-publicat înregistrarea, însă cu explicația vagă că e vorba de o "fabrică de like-uri" (din China).

Apoi, informația a fost preluată în presa din România și în cele din urmă exploatată, prin falsificare, de experții în comunicare ai PSD.