PSD, facilităţi pentru simpatizanţii PSD:O firmă a lui Bobby Păunescu a retras cererea de insolvenţă

Facilităţi pentru simpatizanţii PSD

Firma care deține studiourile Buftea, patronată de controversatul om de afaceri Bobby Păunescu, a retras cererea de insolvenţă, la scurt timp după deschiderea procedurii. Mai exact, opt zile au trecut între solicitări. Uluitor, dar cererea de ieşire din insolvenţă se bazează pe un act normativ adoptat de Guvern tocmai în acele zile și care acordă facilități fiscale unor ipotetici investitori străini. Realitatea TV a solicitat un punct de vedere de la Bobby Păunescu, însă nu a primi până acum. Nici Guvernul nu oferit un punct de vedere.

Compania Bucharest Film Studios, deţinută de controversatul om de afaceri Bobby Păunescu, şi-a cerut insolvenţa în data de 28 martie. Termenul a fost stabilit la 5 aprilie, iar aceasta a fost ziua în care societatea a depus cererea de retragere. Şi unul dintre creditorii importanţi, Team Communications SRL din Braşov, ceruse insolvenţa în 27 decembrie.

Datoria companiei ajunge la 203 milioane de lei.



Unul dintre motivele invocate de Păunescu este memorandumul cu tema ,,evaluarea şi implementarea unei scheme de ajutor de stat privind investiţia străină în domeniul cinematografiei", adoptat în şedinţa de guvern de săptămâna trecută. Ce este acest act normativ? Un sistem prin care un producător străin din industria cinematografică ar primi înapoi 25% din investiţiile făcute în România, după lansarea filmului şi după un audit. ,,E un sistem care încurajează producţia şi care se aplică în multe ţări. De aceea am ridicat cererea de insolvenţă" a declarat controversatul om de afaceri pentru paginademedia.ro.



Acesta a mai invocat un studiu de impact potrivit căruia la un euro cheltuit de statul român în acest fel, alţi şase euro ajung în buget. Mai mult, în patru ani, bugetul statului ar primi 800 de milioane de euro. Dacă vorbim de sume reale sau nu am putea afla doar în cazul în care acest studiu ar fi public.



De altfel, la toate ipotezele de mai sus se mai adaugă una: Bucharest Film Studios își va mai onora datoriile? Și dacă da, cum? Controversatul Bobi Păunescu nu dă amănunte, doar promite.



În plus, se mai uită un lucru. Genul de facilitate fiscală invocată de Păunescu poate atrage sancţiuni ale Comisiei Europene. Mai ales că ţara noastră a fost obligată, prin tratatul de aderare la Uniunea Europeană, să renunţe la astfel de practici.



Unul dintre cazurile similare de notorietate este cel al fraţilor Micula. În 2016, statul român a pierdut procesul intentat de cei doi oameni de afaceri la Curtea de Arbitraj de pe lângă Banca Mondială. Familia Micula a dat în judecată statul pentru anularea unor facilităţi acordate investitorilor străini, acord încheiat pe bază de reciprocitate.



De altfel, familia Păunescu şi-a bazat afacerile pe diferite ”FACILITĂŢI” acordate de stat. Cea mai cunoscută este ,,afacerea Bancorex", ,,banca mileniului 3”.De la care George Constantin Păunescu a luat mai multe credite, profitând de mâna largă a bancherilor. Așa că putem spune că datornicii băncii, printre care și Păuneștii, au fost singurii care și-au securizat afacerile pentru mileniul următor. Astfel, în 1999-2000, la Agenția de Valorificare a Activelor Bancare, firmele din grupul General Consulting and Procurement, patronat de familia Păunescu, figurau cu datorii de 180,9 milioane de dolari și aproape 3,2 miliarde de lei! Bani frumoși, rezultați din credite nereturnate către Bancorex. Aproape 7,5% din totalul pagubelor. Bani returnați de fiecare român în anii care au urmat, nu de familia Păunescu sau George Constantin Păunescu, figura centrală a afacerilor.



O altă firmă a familiei, News Television, a intrat în insolvenţă în urmă cu 3 ani. S-ar fi încercat astfel ştergerea unor datorii şi transmiterea licenţei către un alt acţionariat, în fapt, o altă ”FACILITATE” primită cu acte în regulă de la statul român.