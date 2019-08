Facebook. Update Facebook. Facebook pentru telefon se schimbă

Facebook a precizat că va schimba aplicaţia sa cu acelaşi nume pentru Android, iPhone, iPad și iPod Touch. Compania americană îşi doreşte ca utilizatorii să acceseze mai rapid rețelele sale de socializare de oriunde și oricând.

Facebook a publicat o lista de schimbari in care nu spune mare lucru despre modificari, insa actualizarea aduce o schimbare pentru iconita aplicatiei pentru iPhone si iPad, conform idevice.ro. Stiti deja ca Facebook a lansat o versiune a aplicatiei care are o interfata complet noua, iar iconita este modificata deasemenea pentru a completa schimbarile oferite de catre compania americana.

"WE UPDATE THE APP REGULARLY SO WE CAN MAKE IT BETTER FOR YOU. GET THE LATEST VERSION FOR ALL OF THE AVAILABLE FACEBOOK FEATURES. THIS VERSION INCLUDES SEVERAL BUG FIXES AND PERFORMANCE IMPROVEMENTS. THANKS FOR USING FACEBOOK! THIS UPDATE OF OUR FACEBOOK APP INCLUDES AN ENHANCED LIFE EVENTS FEATURE WHERE YOU CAN SHARE, CELEBRATE AND REMEMBER IMPORTANT MOMENTS. WITH THIS UPDATE, PEOPLE CAN NOW PLAY A VARIETY OF INSTANT GAMES, AND WATCH AND SHARE GAMING VIDEO CONTENT DIRECTLY IN THE GAMING BOOKMARK", este anunţiul în limba engleză de la Facebook.

Facebook pentru iPhone, iPad și iPod Touch este disponibilă pentru DESCARCARE GRATUITA din App Store.