Face o avere colosală din fotografii. Cum se pozează această văduvă A SCÂRBIT

La 49 de ani, această văduvă a şocat prin fotografiile pe care le postează pe reţelele de socializare. Imaginile i-au adus o avere colosală şi femeia nu vrea să se oprească aici!

Să faci bani doar postând fotografii cu tine pe reţelele de socializare este visul oricui! Din nefericire, numai vedetele reuşesc aceastî performanţă.

Însă Gweneth Lee, un fost model, pare să fi întrecut toate aşteptările. La 49 de ani, aceasta susţine că reuşeşte să câştige 30.000 de dolari anual pozându-şi... picioarele. În plus, femeia primeşte 300 de dolari în schimbul unor întâlniri cu admiratorii, dar şi cadouri extrem de generoase. Timp de o oră, aceştia se pot "delecta" lingându-i picioarele sau masându-le, după preferinţe.



Rămasă văduvă, Gweneth spune că nu s-a gândit niciodată că oamenii ar plăti pentru aşa ceva. Şi încă bani frumoşi! După ce a postat mai multe fotografii în care i se vedeau doar picioarele, însă, aceasta a fost uimită să constate că lumea era tot mai interesată de imagini.



"Nu credeam că există un asemenea fetiş. Când megeam la piscină, de multe ori îmi pozam doar picioarele şi urcam imaginile pe Instagram. La un moment dat, am observat că foarte mulţi oameni reacţionau la acestea. După câteva săptămâni, am decis să fac un cont dedicat picioarelor mele în exclusivitate. În timp, am dezvoltat tot felul de relaţii cu bărbaţi care sunt dispuşi să scoată bani grei din buzunar pentru a-mi linge sau mângâia picioarele", a mărturisit Gweneth Lee.



Care ar fi atuurile ei? "Am picioare frumoase, nu am de ce să mă ascund. Sunt curate, îngrijite, am degetele drepte, nu am nici măcar o urmă de bătături sau băşici, sunt frumos arcuite şi am şi degetele mici şi subţiri", spune femeia.

Fireşte, aşa cum era de aşteptat, picioarele ei nu sunt "pe gustul" oricui. În ciuda popularităţii, există şi oameni nemulţumiţi şi oripilaţi de felul în care aceasta a decis să-şi câştige existenţa.

