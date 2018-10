"Fabrica de permise" a fost redeschisă la Piteşti de o femeie!

O piteşteancă a redeschis „fabrica de permise”. Acesta pretindea că are influenţă asupra angajaţilor de la SPCRPCIV Argeș şi poate aranja promovarea examenelor. A fost reţinută.

„Fabrica de permise” redeschisă la Piteşti de o femeie de afaceri. Acesta a fost reţinută de ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie, sub acuzaţia de trafic de influenţă. De asemenea o altă femeie este cercetată sub control judiciar sub aceeaşi acuzaţie. Cele două au primit bani de la patru persoane. În schimbul promisiunii că pot convinge angajaţi de la SPCRPCIV Argeș să programeze şi promoveze anumiţi candidaţi la examenul de obţinere a permisului. Femeia de afaceri a primit bani şde la o persiană căreia i-a promis că o poate ajuta să se angajeze la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Argeş, conform realitateadearges.net.

„Azi, 10 octombrie a.c., ca urmare a cercetărilor efectuate de ofițerii Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Argeș, la delegarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, acesta a dispus reținerea pe bază de ordonanță, pentru 24 de ore, a inculpatei P.G. pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență în formă continuată.

De asemenea, în cadrul acestui dosar, sunt efectuate cercetări şi față de inculpata P.M., tot pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, precum și faţă de inculpaţii M.I.R., A.F., B.V. şi R.E pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență. Pentru toţi cei cinci inculpaţi a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

În fapt, în cursul acestui an, inculpata P.G., sub pretextul că are influență asupra funcționarilor din cadrul SPCRPCIV Argeș, a pretins de la inculpații M.I.R., A.F., B.V. cât şi de la o altă persoană, diferite sume de bani (1200 euro, 1000 euro, 2000 lei şi respectiv 300 euro), dintre care o parte au fost și primite. Promitea că îi poate programa la susținerea probei practice în vederea obținerii permisului de conducere și, respectiv, că poate interveni pe lângă funcționari pentru promovarea probei respective.

De asemenea, inculpata P.G. a pretins și primit de la inculpata R.E. suma de 15.000 lei, promițându-i că, prin intermediul unei persoane cu funcţie de conducere din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş şi a unui consilier județean, va determina membrii comisiei însărcinați cu organizarea concursului din data de 12.06.2018 pentru ocuparea postului contractual vacant pe durată nedeterminată de asistent generalist debutant la Centrul de Copii Sf. Andrei Pitești, să o promoveze la acest concurs, a informat realitateadearges.net.

Tot în cursul anului 2018, inculpata P.M., a pretins și primit suma de 750 de euro (în două tranșe de câte 500, respectiv 250 euro), de la inculpatul M.I.R., spunându-i că are influență asupra funcționarilor din cadrul SPCRPCIV Argeș. Scopul era de a de a-i determina pe aceștia să îl promoveze la proba practică susținută la data de 15.05.2018 în vederea obținerii permisului de conducere”, anunţă DGA Serviciul Judeţean Argeş într-un comunicat de presă.

Femeia de afaceri urmează să fie dusă în faţa instanţei cu propunerea de arestare preventivă. Cazul „Fabrica de permise” de la Piteşti, a făcut vâlvă în anul 2008 când mai mulţi angajaţi, inclusiv şeful SPCRPCIV Argeș, au fost arestaţi şi condamnaţi fiind acuzaţi că au eliberat sute de permise în schimbul unor sume importante.