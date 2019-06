Fenomene meteo EXTREME. Avertisment de ultimă oră: s-a dat cod PORTOCALIU!

Fenomene SEVERE EXTREME. Avertisment de ultimă oră de la METEO: cod portocaliu

Administrația Națională de Meteorologie a emis, astăzi, mai multe atenționări nowcasting cod portocaliu și cod galben de vreme rea, valabile pentru mai multe zone din țară.

COD PORTOCALIU



Valabil de la : 24-06-2019 ora 17:50 până la : 24-06-2019 ora 19:00







In zona : Județul Giurgiu: Giurgiu, Frătești, Izvoarele, Oinacu, Răsuceni, Vedea, Stănești, Putineiu, Găujani, Malu, Toporu, Slobozia, Gogoșari;



Se vor semnala : averse torențiale ce vor cumula 35...50 l/mp, grindină de mici și medii dimensiuni, vijelie, frecvente descărcări electrice



Valabil de la : 24-06-2019 ora 17:50 până la : 24-06-2019 ora 19:00



In zona : Județul Bihor: Oradea, Săcueni, Sânmartin, Tileagd, Diosig, Oșorhei, Brusturi, Nojorid, Sălard, Aștileu, Biharia, Sântandrei, Chișlaz, Ineu, Derna, Sârbi, Hidișelu de Sus, Lugașu de Jos, Borș, Țețchea, Girișu de Criș, Roșiori, Copăcel, Vârciorog, Ciuhoi, Cetariu, Sănnicolau Romăn, Toboliu, Tămășeu, Săcădat, Paleu, Spinuș;



Se vor semnala : averse care vor cumula 35...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensiifcări ale vântului, vijelie, grindină de dimensiuni mici și medii

Observatii : Sistemul convectiv este în dezvoltare și se deplasează pe direcția E-V



Valabil de la : 24-06-2019 ora 17:30 până la : 24-06-2019 ora 18:30



In zona : Județul Brăila: Viziru, Tufești, Chișcani, Vădeni, Măxineni, Traian, Gropeni, Cazasu, Unirea, Tudor Vladimirescu, Gemenele, Romanu, Siliștea, Scorțaru Nou, Tichilești;



Se vor semnala : averse torențiale ce vor cumula 35...40 l/mp, grindină de mici și medii dimensiuni, vijelie, frecvente descărcări electrice



Valabil de la : 24-06-2019 ora 17:25 până la : 24-06-2019 ora 18:30



In zona : Județul Galaţi: Galați, Pechea, Cudalbi, Târgu Bujor, Corod, Tulucești, Măstăcani, Fârțănești, Frumușița, Independența, Drăgușeni, Berești-Meria, Slobozia Conachi, Berești, Vânători, Grivița, Braniștea, Cavadinești, Valea Mărului, Foltești, Schela, Smârdan, Șendreni, Cuza Vodă, Scânteiești, Cuca, Băleni, Rediu, Costache Negri, Corni, Vârlezi, Vlădești, Băneasa, Bălăbănești, Suceveni, Jorăști, Smulți, Rădești, Oancea, Suhurlui;

Județul Iaşi: Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău, Belcești, Podu Iloaiei, Cotnari, Scobinți, Lespezi, Ruginoasa, Stolniceni-Prăjescu, Erbiceni, Vânători, Bălțați, Ceplenița, Dumești, Strunga, Ion Neculce, Sinești, Todirești, Focuri, Popești, Lungani, Oțeleni, Brăești, Gropnița, Coarnele Caprei, Alexandru I. Cuza, Balș, Heleșteni, Hărmănești, Românești, Costești, Cucuteni;



Se vor semnala : intensificări ale vântului, vijelie, local averse torențiale din care se vor cumula peste 30...35 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de mici si medii dimensiuni.



Valabil de la : 24-06-2019 ora 17:15 până la : 24-06-2019 ora 18:30



In zona : Județul Constanta: Medgidia, Cernavodă, Ovidiu, Murfatlar, Mihail Kogălniceanu, Valu lui Traian, Lumina, Cogealac, Nicolae Bălcescu, Mircea Vodă, Castelu, Poarta Albă, Rasova, Ciobanu, Crucea, Peștera, Mihai Viteazu, Ciocârlia, Cuza Voda, Istria, Saligny, Seimeni, Săcele, Topalu, Gârliciu, Pantelimon, Târgușor, Fântânele, Tortoman, Siliștea, Saraiu, Horia, Grădina, Vulturu;



Se vor semnala : averse torențiale din care se vor cumula 35-40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului cu aspect de vijelie, grindină de mici si medii dimensiuni.



Valabil de la : 24-06-2019 ora 17:00 până la : 24-06-2019 ora 18:00



In zona : Județul Iaşi: Ciurea, Țibănești, Țibana, Mironeasa, Mogoșești, Scânteia, Grajduri, Șcheia, Ipatele, Dragușeni;

Județul Vaslui: Bârlad, Vaslui, Zorleni, Banca, Puiești, Codăești, Ivănești, Văleni, Zăpodeni, Lipovăț, Solești, Roșiești, Iana, Muntenii de Jos, Voinești, Rebricea, Muntenii de Sus, Perieni, Laza, Todirești, Pungești, Albești, Tăcuta, Grivița, Costești, Ștefan cel Mare, Poienești, Bogdănești, Oșești, Pogana, Oltenești, Pușcași, Gherghești, Negrești, Delești, Șuletea, Deleni, Dănești, Băcani, Cozmești, Tanacu, Vulturești, Ferești, Coroiești, Viișoara, Dodești, Bogdana, Fruntișeni, Bălteni, Alexandru Vlahuță, Ibănești, Bogdănița, Ciocani;



Se vor semnala : intensificări ale vântului, vijelie, local averse torențiale din care se vor cumula peste 30...35 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de mici si medii dimensiuni.



Valabil de la : 24-06-2019 ora 16:45 până la : 24-06-2019 ora 18:00



In zona : Județul Bihor: Marghita, Beiuș, Săcueni, Valea lui Mihai, Ștei, Popești, Dobrești, Buntești, Suplacu de Barcău, Vadu Crișului, Tăuteu, Ceica, Șimian, Șuncuiuș, Curtuișeni, Pomezeu, Pietroasa, Finiș, Balc, Chișlaz, Lunca, Drăgănești, Rieni, Abram, Remetea, Sălacea, Câmpani, Curățele, Tarcea, Roșia, Abrămuț, Budureasa, Uileacu de Beiuș, Vârciorog, Răbăgani, Cherechiu, Tărcaia, Căbești, Lazuri de Beiuș, Buduslău, Pocola, Sâmbăta, Boianu Mare, Viișoara;



Se vor semnala : averse care vor cumula 35...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensiifcări ale vântului, vijelie, grindină de dimensiuni mici și medii

Observatii : Sistemul convectiv este în dezvoltare și se delasează pe direcția E-V



COD GALBEN



Valabil de la : 24-06-2019 ora 16:00 până la : 24-06-2019 ora 18:00



In zona : Județul Constanta: Constanța, Năvodari, Ovidiu, Eforie, Techirghiol, Tuzla, 23 August, Agigea, Corbu, Limanu, Costinești, Mangalia;



Se vor semnala : - intensificări ale vantului cu aspect de vijelie, grindina, averse ce vor depasi 20 - 25 l/mp, frecvente descărcari electrice