EXTRAGERE LOTO 6 din 49 din 9 noiembrie 2017. Numerele de la LOTO, LOTO 6/49. În urma tragerii Joker de duminică, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 11,3 milioane de lei (peste 2,46 milioane de euro). La Noroc Plus, reportul categoriei I este de aprox. 16.500 lei.

Loto 6/49: 23, 47, 28, 7, 39, 9

Joker: 29, 8, 15, 20, 1 + 7

Loto 5 din 40: 27, 13, 10, 3, 39, 5.

Noroc: 4260450

Super Noroc: 4 9 9 9 4 8

Noroc Plus 2 4 7 9 9 2.

La Loto 5/40, reportul categoriei I este de aprox. 400.000 lei (peste 86.000 euro), iar la Super Noroc, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste. 57.000 de lei (peste 12.500 euro).



La tragerea Joker de duminică, 5 noiembrie, s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 290.051,33 lei (peste 63.000 de euro).

Biletul norocos a fost jucat la agenția 72-056 din sector 2, București și a fost completat cu două combinații de câte 6 numere. Astfel, pe lângă câștigul de categoria a II-a, posesorul biletului norocos a obținut și 5 câștiguri de categoria a IV-a, 4 câștiguri de categoria a VII-a și 2 câștiguri de categoria a VIII-a, suma totală câștigată fiind de 291.191,38 lei.

În luna octombrie a acestui an, Loteria Română a acordat la jocurile automatizate pe care le organizează 595.400 de premii în valoare totală de peste 88,25 milioane de lei (peste 19,19 milioane de euro), după cum urmează:



Jocul Loto 6/49

La Loto 6/49 s-au înregistrat 67.165 de câștiguri, în valoare totală de peste 8,49 milioane de lei (peste 1, 84 milioane de euro).



Jocul Noroc

La Noroc s-au înregistrat 689 de câștiguri, în valoare totală de peste 391.000 de lei (peste 85.000 de euro).



Jocul Joker

La Joker s-au înregistrat 72.266 câștiguri, în valoare totală de peste 1,91 milioane de lei (aproximativ 416.000 de euro).



Jocul Noroc Plus

La Noroc Plus s-au înregistrat 11.544 câștiguri în valoare totală de peste 470.000 de lei (peste 102.000 de euro).



Jocul Loto 5/40

La Loto 5/40 s-au înregistrat 538 de câștiguri, în valoare totală de aproximativ 320.000 de lei (aproximativ 70.000 de euro).



Jocul Super Noroc

La Super Noroc s-au înregistrat 4.663 de câștiguri, în valoare totală de peste 86.500 de lei (aproximativ 19.000 de euro).