Extazul croaților și agonia englezilor după semifinala dramatică de la CM2018. Video emoționant

Croația este cea de-a doua finalistă a Mondialului din Rusia! Croații au învins Anglia în prelungiri, cu 2-1, și vor juca duminică în finala cu Franța.

La Zagreb și în Rusia, fanii croați au fost în extaz și au sărbătorit așa cum trebuie prima calificare în ultimul act al competiției.

În tabăra englezilor, atmosfera a fost sumbră. În ciuda decepției însă, pe stadionul unde s-a desfășurat semifinala, englezii au început să cânte: ”Don't look back in anger”.

England fans have stayed behind at the Luzhniki and are singing Oasis' Don't Look Back in Anger#WorldCup pic.twitter.com/Gn3twWZGJP