Explozii în lanț la o fabrică de muniții din Rusia. 80 de victime UPDATE

"Potrivit ultimelor informaţii, 79 de persoane au solicitat asistenţă medicală după explozia de la uzina Kristal: 38 de muncitori ai uzinei şi 41 de locuitori din oraş. Nu sunt copii printre răniţi", a informat într-un comunicat Ministerul Sănătăţii al Federaţiei Ruse.

Cinci clădiri ale uzinei şi aproape 180 de clădiri rezidenţiale au fost avariate în urma exploziilor, potrivit autorităţilor municipale.

Cincisprezece persoane au fost spitalizate, dintre care una în stare gravă, potrivit aceleiaşi surse. Nu a fost raportat niciun deces.

Bilanţuri precedente relatau despre 38, apoi despre 42 de persoane rănite. Exploziile au avut loc la uzina Kristal din oraşul Dzerjinsk, situat la circa 400 de kilometri est de Moscova, în regiunea Nijni Novgorod.

Informaţiile iniţiale afirmau că exploziile s-au produs la o fabrică de explozibili, însă ulterior mai multe relatări informau că uzina unde s-a produs incidentul este un producător de muniţii, potrivit Agerpres.

Potrivit TASS, exploziile au avut loc în secţia pentru producţia de trotil, în timpul procesului tehnologic.

Secţiuni mari din clădirile uzinei au fost distruse şi locuitorilor li s-a cerut să ţină ferestrele închise.

Imagini care circulau pe reţelele sociale arătau un enorm nor de fum după explozii. A fost declanşată o anchetă pentru încălcarea potenţială a normelor de securitate.

