Explozie puternică în Turcia. Cel puţin cinci morţi şi 16 răniţi

Deflagraţia a avut loc într-o fabrică situată în districtul Gursu (provincia Bursa).

Potrivit agenţiei Anadolu, explozia în fabrica de produse textile a fost cauzată de o centrală termică defectă.

"Datele preliminare arată că cinci angajaţi şi-au pierdut vieţile, iar alte 16 persoane, inclusiv trecători aflaţi în apropiere în momentul producerii deflagraţiei, au fost răniţi", a declarat ministrul turc al Muncii, Julide Sarieroglu.

#TURKEY | Factory’s explosion kills 5 and wounds 14 others in #Bursahttps://t.co/OvokwH7kEB

