Explozie puternică în Turcia, în fața unui tribunal din Izmir. Zece persoane, rănite

Din imaginile publicate de martori pe rețelele de socializare se observă un autoturism în flăcări, în parcarea instituției. Potrivit presei din Turcia, în mașină ar fi fost plasată o bombă.

Polițiștii au neutralizat doi atacatori și îl caută pe al treilea.

Evenimentul are loc la doar câteva zile după ce un bărbat înarmat a ucis 39 de persoane într-un club de noapte din Istanbul, atac revendicat de ISIS.

SHOOTING AND Large explosion reported near the courthouse in Izmir Turkey. pic.twitter.com/Y02fMzGVD4