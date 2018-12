Explicație bizară în presa BOR: ”Boala, urmarea păcatului”. Plus: Atac la ambasadori, după model PSD

Starețul Mănăstirii Putna, Melchisedec Velnic

FOTO: basilica.ro

Starețul Mănăstirii Putna, Melchisedec Velnic, îi atacă pe criticii catedralei recent inaugurate, cărora le comunică faptul că spitalele sunt într-adevăr importante, dar că bolile sunt urmări ale păcatului, astfel că ridicarea uriașei biserici este justificată. Starețul vorbește și despre ”robia” poporului român, aruncând vina pe străini. Ambasadorii care s-ar fi implicat în politica României nu scapă nici ei de criticile starețului, formulate într-un interviu pentru site-ul Familia Ortodoxă, citat pe site-ul BOR Basilica.ro.

Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna, îi atacă pe criticii Catedralei Mântuirii Neamului, pe care îi informează că sloganul „spitale și nu catedrale” nu este foarte valabil, deoarece bolile sunt oricum urmări ale păcatului.



Interviul este publicat pe site-ul presei oficiale a Bisericii Ortodoxe Române, Basilica.ro.

”Catedrala este pacea, bucuria și așezarea întregului neam în acest An Centenar. Eu, iertat să-mi fie că spun această vorbă, când am auzit că unii vor „spitale și nu catedrale”, am zis: „Înseamnă că suntem bolnavi, pentru că recunoaștem în mod public că suntem un popor bolnav mintal și sufletește, un popor bolnav biologic, de aceea avem nevoie de spitale.

Este nevoie și de spitale, desigur, de o modernizare a spitalelor. Dar ce este boala? Urmarea păcatului. Marea majoritate a bolilor sunt consecințe ale păcatului. De aceea avem nevoie de o moralitate sănătoasă, care să izvorască dintr-o credință adânc sănătoasă. Și în mod deosebit clerul și dascălii de Religie trebuie să se implice mai mult într-o cateheză sănătoasă, pentru că o cateheză bună, atât cu cei mari, cât și cu cei mici, va duce la un popor sănătos moral și intelectual”, spune starețul.



Melchisedec Velnic dezvoltă și o teorie despre rolul străinilor în ”robia” poporului român, împrumutând, pe alocuri, din discursul PSD împotriva ambasadorilor care au criticat reformele din justiție.

”Putem vorbi însă de o libertate economică? Nici pe departe. Vedem că dispar de pe piață produsele românești. Ce se află în spate? O robie economică. Te distruge pe tine, care ești mic, pentru a trăi cel mare, cel din afară.

Din punct de vedere politic, se întâmplă același lucru. Să ne amintim numai de amestecul diferitelor ambasade în problemele politice ale țării. Și atunci, ne întrebăm: mai e liber acest popor? Eu nu prea mai văd libertate…”, a spus starețul.