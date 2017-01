Experţii au descoperit de unde a luat naştere viaţa complexă de pe Pământ

Viaţa complexă de pe Pământ s-ar fi format din Archaea, un grup de microbi care în trecut se aflau pretutindeni, sugerează un nou studiu.

Microbii denumiţi Loki, Thor, Odin şi Heimdall, după zeii din mitologia scandinavă, ar putea fi strămoşii din care omul a evoluat. Pe planeta Pământ există trei tipuri de viaţă, Bacteria, Archaea şi Eucaria. Oamenii aparţin categoriei Eucaria , împreună cu toate vietăţile multicelulare, inclusiv animalele, fungii şi protozoarele, notează Science Alert, potrivit Descoperă.

Bacteria şi Archaea au apărut pe Pământ acum 3,7 miiarde de ani, la scurt timp după formarea planetei. Au trecut aproximativ 1,5 milioane de ani până când a apărut şi viaţa Eucaria. Conform ipotezei, într-un anumit moment, o vietate Archea a primit prea mult bacterium care printr-o relaţie simbiotică s-a transformat într-o vietate din domeniul Eucaria.

Primele dovezi au apărut în 2015, când Thijs Ettema, de la Universitatea Uppsala, Suedia, a descoperit un nou tip de Archean, denumit Lokiarchaeota sau Loki pe scurt. Acesta a fost descoperit în sedimentele de pe fundul oceanului dintre Greonlanda şi Norvegia.

Într-o lucrare realizată în prezent, prin colaborarea mai multor cercetători din întreaga lume, a fost descoperit ADN-ul rudelor lui Loki în cele mai ascunse colţuri ale lumii, inclusiv Parcul Yellowstone, găurile hidrotermale din Japonia sau gheizerele din Noua Zeelandă.

,,Prin utilizarea noilor tehnologii am obţinut informaţii despre genomul microbilor care nu puteau fi creaţi în laborator, astfel am identificat un nou grup de Archaea care are legături cu celula din care Eucaria a evoluat,'' declară Ettema.

După cercetări amănunţite, echipa a descoperit că mai multe gene pe care cercetătorii le credeau unice la Eucaria au fost descoperite şi în cazul speciilor Archaea. Genele descoperite de cercetători sunt utilizate pentru construirea şi remodelarea scheletului, precum şi transportarea meloculelor prin compartimentele celulare.