Exit poll prezidențiale 2019: Primele rezultate la alegerile prezidențiale 2019

Fostul premier Viorica Vasilica Dăncilă, candidatul PSD la alegerile prezidențiale, a votat în jurul orei 8.00.

"Am votat pentru o Românie a drepturilor garantate, o Românie sigură și demnă în care românii să nu se teamă că nu au ce pune pe masă. Am votat împotriva tăierilor de pensii și salarii și a austerității Am votat pentru o Românie a normalității. Fiecare român trebuie să contribuie la creionarea unei Românii mai bune. Eu cred mult în români", a declarat Viorica Dăncilă după vot.