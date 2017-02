Există speranţă. În Vaslui câţiva oameni au ieşit în stradă: "Hoţilor, nu ştiu cum să vă mai înjur"

O mânã de vasluieni s-au adunat în Piata Civica, în semn de protest faţă de decizia Guvernului. Aceştia scandează “Dragnea la puşcărie!”, “Hotilor, nici nu stiu cum să vă mai înjur!”, “Jos Guvernul!”, scrie vremeanoua.ro.

“Acțiunile noastre de la ora 18 sunt notificate la primărie și conform legii adunărilor publice jandarmii au obligația sa ne asigure protecția. Pentru o asemenea nesimțire roșesc cred și susținătorii lor, iar Mihai Viteazu le ar fi retezat capul dintr o lovitura. Noi dorim înăsprirea pedepselor pentru funcțiile publice și alese și eliminarea definitiva și irevocabila a imunității parlamentare. Imunitatea nu are nici un sens și un parlamentar e necesar sa fie arestat de pe strada exact ca un om obișnuit întrucât credibilitatea trebuie pierduta ușor de cei care pretind ca sunt reprezentanți ai poporului dar fac abuz in serviciu si trafic de influenta. Demnitate publica înseamnă comportament IMPECABIL”, se anunta in evenimentul creat pe Facebook.