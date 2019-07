”Îngrijorare reală” că UE va retrage titlul de ”Capitală Europeană a Culturii” acordat Timișoarei

La încheierea mandatului de consultant artistic în perioada de start –up în proiectul Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2021, suedezul Chris Torch a transmis o scrisoare deschisă în care spune că ”există îngrijorarea reală” ca Uniunea Europeană să ia in calcul retragerea titlului acordat Timișoarei. În replică, primarul Nicolae Robu spune că nu are ce să își reproșeze în privința finanțării, deoarece Primăria a fost principalul finanțator în ultimii ani, scrie Realitateadetimis.net.

Mandatul de consultant artistic al suedezului s-a încheiat în 8 iulie, iar Torch a trimis o scrisoare deschisă în care menționează că ”există îngrijorarea” ca Timișoara să rămână fără titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2021.

”Momentan există îngrijorarea reală că Uniunea Europeană va lua în calcul retragerea titlului acordat Timişoarei. Mai există posibilitatea la fel de reală ca ultima etapă – acordarea Premiului Melina Mercouri (1.5 milioane euro) – să nu mai aibă loc. Comisia de Monitorizare a UE a fost şocată atunci când a trebuit să asculte explicaţiile confuze şi neconvingătoare legate de suma derizorie de fonduri acordată din suma totală promisă de către autorităţile publice Asociaţiei TM2021. Iar atunci când acele fonduri au existat, au fost făcute disponibile într-un mod haotic, niciodată la datele la care fuseseră promise, nerespectând angajamentele semnate”, spune Torch în scrisoarea sa.

Primarul Nicolae Robu spune că în privința banilor nu are ce să-și reproșeze, subliniind că municipalitatea a fost principalul finanțator în toți acești ani.

„Sper să nu se ajungă la așa ceva. Însă, așa cum au spus și membrii comisiei care au făcut un audit recent, sunt nerealizări din cauza lipsei finanțărilor. Doar primăria are un procent foarte mare de îndeplinire a obligațiilor financiare, de 85-90 la sută. Nici noi n-am dat sută la sută ce trebuia să dăm, însă, dacă și ceilalți parteneri ar fi făcut virările așa cum am făcut-o noi, lucrurile mergeau și mai bine. Acum că și Guvernul a aprobat prin ordonanță de urgență statutul asociației și finanțare, să vină și banii de la guvern. Va fi mai ușor după ce s-a obținut statutul de asociație de utilitate publică. N-am ce să-mi reproșez, am alocat atât cât am putut, mai mult nu se putea. Atunci când nimeni nu credea în șansele Timișoarei de a câștiga, eu am mobilizat lumea cât am putut să ducem candidatura la bun sfârșit și am ieșit câștigători. Noi am virat și virăm în continuare, sunt întârzieri care nu ni se datorează nouă. Aș prefera să dau banii la TM2021, decât să fac ce trebuia să facă Guvernul, adică să plătesc salarii la asistenții persoanelor cu dizabilități, de exemplu. De ce Ministerul Culturii n-a alocat bani, de ce Consiliul Județean n-a alocat, chiar dacă aveau contribuții mai mici… Dacă toți aocau în același procentaj ca primăria, lucrurile stăteau mult mai bine. Am dat maximum din ce puteam da în condițiile financiare în care primăria funcționează. Numai eu știu cum drămuiesc banii zi de zi”, a spus primarul Nicolae Robu.

Primarul Timișoarei crede că reproșurile aduse de directorul artistic Chris Torch au în spate și o componentă personală.

„E dreptul dânsului la opinie, sunt percepțiile dânsului, nu știu cât e așa și cât nu. Cred că dânsul are și supărări personale, pentru că n-a fost foarte bine primit la Timișoara de o parte a comunității culturale a Timișoarei, care l-a contestat mereu. Nu exclud ca în gestul său să fie și o anumită supărare legată de modul în care a fost primit aici”, a completat Nicolae Robu.

Guvernul României a prevăzut recent pentru Asociația TM2021 53 milioane de lei, credite de angajament pentru perioada 2019 – 2022.