Executare silită contestată și anulată după adjudecarea imobilului!

Executari silite 2019

Executare silita anulata prin contestatie la executare, dupa ce la mai bine de 3 ani de pasivitate, imobilul a fost scos la vanzare, anunță indrumari-juridice.eu.

Instanta de judecata constata prescriptia contractului de ipoteca-debitorii scapa de datorie!

ATENTIE- hotararea Instantei chiar si de fond este EXECUTORIE si astfel executarea silita este oprita!

Solutia instantei vine si anuleaza un dosar de executare vechi din 2012 dupa ce se constata ca de fapt din 2015 si pana in 2017 nu s-au mai facut acte de executare silita iar ulterior in mod surprinzator, in cateva saptamani executorul revine, emite publicatii de vanare si chiar vinde imobilul ce facuse obiectul dosarului de executare silita.

Situatia de fapt arata clar un interes vadit in vanzarea bunului imobil al debitorului, astfel desi dosarul era inceput din 2012 la data de 08.06.2017 a fost instituita masura popririi, in baza titlul executoriu reprezentat de contractul de credit Flexi IMM nr. 5/19.04.2006 si contract de ipoteca nr. 17/19.04.2006, pana la concurenta sumei de 83.185,82.

Citește articolul complet pe indrumari-juridice.eu