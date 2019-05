Încă un scenariu marca Dragnea, demontat. N-a reclamat nimeni boicotarea referendumului

Scenariul lui Liviu Dragnea, privind o sesizare a SRI către Parchetul General legată de intenţia PSD de a boicota refendumul iniţiat de Klaus Iohannis a fost demontat. Într-un răspuns dat la solicitarea jurnalistei Realitatea TV Ionela Arcanu, Parchetul General precizază că nu există o asemenea sesizare.

"Vă comunicăm faptul că la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a fost înregistrată vreo lucrare având obiectul la care faceţi referire", se spune în răspunsul Biroului de comunicare.

Joi, aflat în vizită în Dolj, Liviu Dragnea a lansat scenariul privind complotul serviciilor împotriva sa. "SRI a făcut sesizare la Parchetul General că eu am de gând să boicotez lumea să vină la referendum ca să-mi mai facă un dosar penal. Deci eu, despre referendum nu mai vreau să vorbesc absolut nimic. Când am îndemnat lumea să vină la vot în 2012, m-au condamnat ăştia. În lege scrie că dacă împiedici sub orice formă sau boicotezi lumea să vină la referendum este infracţiune. Nu s-a sesizat nimeni că la referendumul pentru familiei USR-ul şi nu numai a boicotat şi a îndemnat lumea să nu vină la vot. Fiecare om să meargă şi să voteze aşa cum îl îndeamnă conştiinţa şi să hotărască el dacă votează sau nu“, a mai spus Dragnea.

Vineri, Liviu Dragnea a comentat din nou scenariul, dar la modul ironic. "Oraşul e mic, Parchetul General e mic, lumea începe să vorbească, din ce in ce mai mulţi procurori (...) care s-au săturat să mai colaboreze cu SRI", a afirmat Dragnea.