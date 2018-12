EXCLUSIV | Ioan Filip semnează cu Dinamo! „Am bătut palma repede”

Mijlocașul Ioan Filip (29 de ani) s-a înțeles cu Dinamo și va semna din postura de jucător liber de contract. Filip ajunge în această seară în București, iar mâine dimineață va efectua vizita medicală.

Ioan Filip va semna un contract pe un an și jumătate cu Dinamo. În noiembrie, mijlocașul și-a reziliat înțelegerea cu formația maghiară Debrecen.

„M-am înțeles excelent cu domnul Rednic și abia aștept să joc pentru Dinamo. Nu mai pot evolua în acest an. Mâine fac vizita medicală și o să semnez pe un an și jumătate. Am bătut palma repede. Dinamo nu se refuză!„, a spus Filip pentru realitateasportiva.net.

Deși a refuzat să ofere detalii despre contractul său cu Dinamo, Ioan Filip va încasa lunar 4.000 de euro în tricoul ‘câinilor roșii’, potrivit surselor realitateasportiva.net.

Ioan Filip a câștigat campionatul cu Oțelul Galați în 2011 și a mai evoluat în grupele Ligii Campionilor. A mai jucat pentru echipele FC Bihor, Petrolul Ploiești, Viitorul și Debrecen.

136 de apariții în Liga 1 a bifat Ioan Filip, care joacă pe postul de mijlocaș la închidere.

În ultima lună, Mircea Rednic a declanșat o ‘revoluție’ a transferurilor la Dinamo. Au fost aduși albanezul Naser Aliji, algerianul Rachid Ait-Atmane, nigerianul Simon Zenke, francezul Gregory Tade și italianul Mattia Montini.