EXCLUSIV | Cosac, surprins de revenirea lui Cahill!

Simona Halep și Darren Cahill vor colabora din nou de anul viitor, iar George Cosac a aflat această vestă tocmai de la Realitatea Sportivă.

Fostul jucător consideră că Halep poate să revină pe primul loc în lume chiar din acest an.

„N-am știut că Simona și Darren vor colabora din nou! Am fost într-o întâlnire timp de două ore și acum am aflat, de la voi. Cred că Simona poate să revină pe primul loc încă din acest an. Sunt șanse foarte mari să se întâmple asta! După cum bine știți, ea nu mai are puncte de apărat, pentru că a fost accidentată spre sfârșitul anului trecut.”

Citește continuarea declarației pe realitateasportiva.net.