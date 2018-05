EXATLON ROMÂNIA 2018. Cine câștigă marele premiu la EXATLON. Cum arată statisticile publicului

EXATLON ROMÂNIA 2018. Competiția se află pe ultima sută de metri, iar numele câștigătorului va fi dezvăluit în curând. Totuși, publicul are un cuvânt de spus în desemnarea câștigătorului, potrivit căutărilor pe google, Cătălin Cazacu este finalistul de la EXATLON ROMÂNIA 2018.

EXATLON ROMÂNIA 2018. La ediția din 16 mai, Vladimir Draghia, Catalin Cazacu si Valentin Chis (Bruce) au fost nominalizati pentru eliminare de la EXATLON. Cel care a primit cele mai putine voturi de sustinere, si care a parasit competitia EXATLON, a fost Valentin Chis (Bruce).

"Ma bucur foarte mult ca am facut parte din aceasta emisiune! Am invatat foarte multe, am descoperit foarte multe, foarte multe lucruri despre mine si despre drumul meu, cat si despre oameni si despre relatia dintre oameni in anumite conditii grele.

"Ma bucur ca mi-am facut prieteni aici, ma bucur ca am trait fiecare moment cat mai prezent posibil. Cu siguranta am sa-i privesc in continuare si am sa-i sustin pe toti, pe fiecare in parte. Ma bucur ca v-am cunoscut, va urez succes, si cel mai bun sa castige!", a spus Valentin, potrivit kanald.ro.

Potrivit unui studiu realizat de digitalmetrics.ro, pe Google la întrebarea "Cine va câștiga Exatlon România?", rezultatele arată clar că favoritul publicului este Cătălin Cazacu, urmat de Vladimir Drăghia, Larisa Vasile,

EXATLON FINALA 2018. Care sunt concurenţii rămaşi la "Exatlon"

În acest moment, în competiție au rămas de la "Războinici"- Alexandru Nedelcu, Ionuț Sugacevschi, Ștefan Floroaica, Roxana Moise și de la "Faimoși"- Cătălin Cazacu, Vladimir Drăghia, Larisa Vasile și Valentin Chiș.

Toți concurenții „Exatlon” au trecut prin tensiuni incredibile, prin alegeri dificile, s-au certat, s-au împăcat şi au găsit de multe ori echilibrul în echipă. De-a lungul celor patru luni de concurs, telespectatorii au fost cu sufletul alături de ei, s-au atașat de fiecare dintre ei, s-au identificat cu temerile, dar și cu bucuriile trăite de concurenţii din cele două tabere.

EXATLON a început cu 20 de persoane, atât persoane cunoscute cât și oameni obișnuiți, care participă la probe ce le pun la încercare pregătirea fizică, viteza de reacție și rezistența psihică. Marele câștigător va intra în posesia premiului final de 100.000 de Euro. Filmările au loc în orașul Las Terrenas, pe coasta de nord a Republicii Dominicane.

Eliminările la EXATLON 2018

Telespectatorii își pot vota în timpul concursului concurentul favorit, aducându-l tot mai aproape de marele premiu de 100.000 de euro. În timpul difuzării emisiunii sunt comunicate intervalele de timp în care sistemul de votare este activ. Așadar, pentru a ajunge cât mai departe în concurs, concurenții au și misiunea de a atrage cât mai mulți susținători prin modul în care își pun în valoare calitățile sportive și personalitatea. Fiecăruia dintre concurenți îi este atribuit un cod, care poate fi folosit în timpul votării, conform anunțulului făcut în timpul difuzării emisiunii. Un concurent poate părăsi competiția și fără a fi votat de public, în urma unei accidentări, din motive medicale, sau chiar din propria inițiativă. De fiecare dată când un concurent abandonează competiția, el este înlocuit de un jucător nou.