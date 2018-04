EXATLON. Ce s-a întâmplat cu soțul Larisei după ce a vorbit la telefon în Republica Dominicană

EXATLON. Faimosii au castigat Exatlon pe 8 aprilie care avea ca premiu comunicarea prin mesaje cu familia. A fost un moment emotionant pentru toata lumea, mai ales ca pana acum nu au putut sa ia legatura cu persoanele iubite.

EXATLON. Larisa a conversat cateva minute cu Shady, sotul ei. Acesta ii duce mult lipsa tinerei sale sotii si nu a putut rezista sa nu-i spuna ca ar vrea sa o vada cat mai repede acasa. "M-ai innebunit de tot, Larisa. Nu mai pot fara tine. Imi zice sa am grija si sa vin acasa, ca nu vrea sa castig nimic. Sa merg acasa ca nu poate fara mine", le-a spus Larisa colegilor sai dupa ce a schimbat mesaje cu sotul sau.

EXATLON. Dupa discutia cu Larisa, Shady a fost extrem de emotionat. “Am vorbit imediat cu mama Larisei care era suparata ca ea era la munca si nu a putut sa discute cu Larisa. Apoi insa s-a bucurat ca am reusit in sfarsit sa comunicam, ca asa mi-am mai alinat si eu dorul de ea. Eu imi vreau sotia acasa. Sunt mai bine de 8 ani de cand suntem impreuna si niciodata nu am fost despartiti atat de mult. Imi este foarte greu fara ea”, ne-a povestit Shady.

EXATLON. Sotul Larisei a marturisit pentru Kanald ca dupa vizionarea emisiunii, cea care l-a certat a fost bunica tinerei. “Numai mamaie nu prea a fost multumita. Mi-a reprosat ca i-am spus Larisei ca nu vreau sa castige si ca vreau sa se intoarca acasa. Bunica mi-a spus ca eu trebuia sa-i transmit sa fie tare si sa castige in continuare. Asta pentru ca bunica Larisei este cel mai aprig fan al ei la Exatlon”, ne-a spus Shady, sotul Larisei de la Exatlon.