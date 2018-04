EXATLON. Geanina, detalii picante despre unul dintre concurenții competiției |Realitatea.net

EXATLON. Geanina, cea mai nouă “Faimoasă” de la Exatlon, a luat deja câteva puncte importante pentru echipa sa.

EXATLON. Geanina a provocat la Exatlon și câteva bârfe, dupa ce concurenții au sesizat o apropiere între ea și “Războinicul” Ștefan. Totul a început în timpul concursului de karaoke, când după ce Geanina s-a așezat lângă Ștefan, i-a dat acestuia și o notă mare, care a fost motivată, conform Faimoșilor, de faptul că ea îl place, scrie kanald.ro.

EXATLON. Dragoș, prietenul Geaninei de la Exatlon, a dezvăluit că tânăra îl placea pe Ștefan încă dinainte ca ea să intre în competitie. “S-a antrenat zilnic pentru Exatlon de cand a fost la preselectii. Se trezea la 6 dimineata si iesea la alergat, apoi facea si multa sala. E o fire ambitioasa si a fost tare incantata cand a fost sunata sa intre in competitie dupa iesirea Ancai Surdu. Ea si-a dorit sa intre in echipa Razboinicilor, dar nu a ezitat cand i s-a spus ca o sa inlocuiasca o Faimoasa. Il placea pe Stefan, cand il vedea la televizor, ca sportiv, ca om, dar si felul in care arata. Dar, am vazut ca asta zic foarte multe fete despre Stefan si ca are sute de admiratoare”, ne-a povestit Dragos Iulian, prietenul Geaninei de la Exatlon.