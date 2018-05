EXATLON ELIMINĂRI. Reacție ȘOC după ce Cătălin Cazacu a părăsit competiția

Exatlon România

EXATLON ELIMINĂRI. Cătălin Cazacu a părăsit “Exatlon” în ediția trecută, însă nu-i duce nimeni lipsa. Roxana de la „Războinicii” este de părere că Vladimir Drăghia este mult mai bine pregătit față de Cătălin Cazacu.

EXATLON ELIMINĂRI. „Vladimir avea un avantaj. A jucat mult mai multe jocuri. A jucat mult mai bine”, a declarat Roxana după eliminarea lui Cătălin Cazacu.

Exatlon România a început pe data 7 ianuarie 2018 și urmează să se încheie pe 23 mai, când va fi transmis în direct. Marele câștigător va intra în posesia premiului final de 100.000 de Euro. Filmările au loc în orașul Las Terrenas, pe coasta de nord a Republicii Dominicane.

EXATLON FINALA 2018. La ediția din 16 mai, Vladimir Draghia, Catalin Cazacu si Valentin Chis (Bruce) au fost nominalizati pentru eliminare de la EXATLON. Cel care a primit cele mai putine voturi de sustinere, si care a parasit competitia EXATLON, a fost Valentin Chis (Bruce).

"Ma bucur foarte mult ca am facut parte din aceasta emisiune! Am invatat foarte multe, am descoperit foarte multe, foarte multe lucruri despre mine si despre drumul meu, cat si despre oameni si despre relatia dintre oameni in anumite conditii grele.

"Ma bucur ca mi-am facut prieteni aici, ma bucur ca am trait fiecare moment cat mai prezent posibil. Cu siguranta am sa-i privesc in continuare si am sa-i sustin pe toti, pe fiecare in parte. Ma bucur ca v-am cunoscut, va urez succes, si cel mai bun sa castige!", a spus Valentin, potrivit kanald.ro.