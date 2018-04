Exatlon. Dezvăluire tulburătoare despre boala lui Oltin Hurezeanu

Oltin Hurezeanu la Exatlon

Exatlon. Concurentul Oltin Hurezeanu a dezvăluit că suferă de o afecțiune în zona lombară, care îi afectează mișcarea, cu atât mai mult în condițiile dificile de la Exatlon.

Exatlon. Oltin Hurezeanu, considerat cel mai slab concurent de la Exatlon, din punct de vedere al pregatirii fizice, a vorbit in editia de sambata, 31 martie, despre boala pe care o are de cativa ani buni

Simptomele aceste afecțiuni, spune el, s-au declansat odata cu renuntarea la confortul din casa si dormitul in cotet.

"Eu am o conditie mai veche, o boala...am niste probleme cu spatele si nu prea pot sa alerg si sa sar si oricat am incercat sa imi depasesc limitele, lucrurile revin si se vede pe traseu diferenta mare, scrie Wowbiz.

E o problema in zona lombara, ea migreaza si se duce si in coapsa femurala si in calcai, am o rigiditate lombara si de cand dormim in cotet ea s-a agravat", a spus Oltin, concurent la Exatlon.

Între timp, e mare bucurie în tabăra Faimoșilor.

Cosmin Cernat a anuntat in editia Exatlon 31 martie ca o noua concurenta urmeaza sa intre in competitia sportiva, in locul Ancai Surdu. In imaginile de prezentare ale emisiunii de maine apare un cadru cu noua concurenta.

De ce a plecat Anca? ”Din cauza unor probleme de sanatate care nu sunt mari, nu vreau sa ingrijorez telespectatorii, Anca Surdu nu va mai continua competitia aici la Exatlon", a spus Cosmin Cernat.

Diana Bulimar a dezvaluit ca Anca are probleme dermatologice. "Ea mi-a spus despre problemele ei dermatologice, am incurajat-o. Astazi eu port tricoul ei, ea va ramane in sufletele noastre", a spus Diana Bulimar.