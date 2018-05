EXATLON 2018 FINALA. Declarația bombă a lui Cătălin Cazacu: Plângeam când vedeam filmulețe

EXATLON 2018 FINALA. Cătălin Cazacu s-a întors acasă din Republica Dominicană, cu 11 kilograme mai puțin. El a fost întâmpinat miercuri seara în aeroport de o mulțime de oameni care au venit să-i aducă flori și să-i ceară autografe.

EXATLON 2018 FINALA. Chiar dacă nu a câștigat marele premiu, Cătălin Cazacu are amintiri de neuitat din competiție. Mai mult el spune că a dus dorul de acasă.

"In Madrid, unde am facut escala, au venit oameni si faceau poze cu mine si mi-au spus ca si in acolo romanii se uita la <<Exatlon>>! Cand am iesit, am luat telefonul in mana, stateam si plangeam cand vedeam filmulete cu copii care ma incurajau, nu imi venea sa cred. Pentru mine este coplesitor", a subliniat Catalin.

Campionul la motociclism a aflat la sosirea in tara cine a castigat primul sezon "Exatlon" si a declarat ca cei doi finalisti, Vladimir Draghia si Ionut Sugacevschi, "sunt niste atleti desavarsiti" si meritau sa fie in finala. Pentru Catalin Cazacu "Exatlon" a fost o experienta "iesita din comun" si spera ca "toti oamenii care au ajuns atat de departe si au stat cinci luni acolo sa fie tratati cu respect si vazuti ca adevarati invingatori", potrivit kanald.ro.