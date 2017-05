evoMAG împlinește 12 ani și anunță reduceri uriașe

Unul dintre cele mai importante magazine online din România, evoMAG, împlinește 12 ani și anunță reduceri importante la mai multe categorii de produse electronice și electrocasnice. Iată câteva dintre cele mai atractive reduceri evoMAG.

Întreaga listă de reduceri electronice și electrocasnice de Ziua evoMAG o găsiți - AICI.

Reducere 24%. Laptop HP 250 G5 (Procesor Intel Core i3-5005U (3M Cache, 2.00 GHz), Broadwell, 15.6" FHD, 4GB, 1TB, AMD Radeon R5 M430@2GB, Wireless AC, Argintiu). Mai multe detalii și alte reduceri laptopuri evoMAG găsiți AICI.

Reducere 17%. Laptop ASUS X540SA-XX366 (Procesor Intel Celeron N3060 (2M Cache, up to 2.48 GHz), Braswell, 15.6", 4GB, 500GB, Intel HD Graphics 400, USB C, Argintiu). Mai multe oferte laptopuri de la evoMAG găsiți AICI.

Reducere 12%. SSD Kingston Now UV400, 120GB, 2.5", SATA III 600. Mai multe reduceri evoMAG găsiți - AICI.

Reducere 25%. Telefon Mobil Lenovo Vibe K5, Procesor Octa-Core 1.5GHz / 1.2GHz, IPS HD Capacitive touchscreen 5", 2GB RAM, 16GB Flash, 13MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Argintiu). Mai multe reduceri telefoane evoMAG găsiți - AICI.

Reducere 29%. Tableta Samsung Galaxy Tab A T280, Procesor Quad-Core 1.3GHz, IPS LCD Capacitive touchscreen 7", 1.5GB RAM, 8GB Flash, 5 MP, Wi-Fi, Android (Negru). Mai multe detalii și alte reduceri tablete evoMAG găsiți - AICI.

Reducere 32%. Televizor LED LG 80 cm (32") 32LH6047, Full HD, Smart TV, webOS 3.0, WiFi, CI+. Mai multe oferte și alte reduceri televizoare evoMAG găsiți - AICI.

Reducere 25%. Masina de spalat slim Samsung WW60J3083LW/LE, 1000 Rpm, 6Kg, Clasa A++ (Alb). Mai multe detalii și alte oferte și reduceri televizoare găsiți - AICI.

Reducere 40%. Combina frigorifica Samsung RB29HSR2DWW/EF, 289 l, No Frost, Clasa A+, Alb. Mai multe detalii și alte reduceri frigidere evoMAG găsiți - AICI.

Reducere 35%. Espressor Saeco RI9841/01 Lirika, 2.5l, 15bar, 1850W (Argintiu). Mai multe detalii și alte reduceri evoMAG espressoare găsiți - AICI.

Reducere 40%. Storcator de fructe si legume Philips Avance Collection HR1870/70, 900W. Mai multe detalii și alte oferte și reduceri storcătoare de fructe de la evoMAG găsiți - AICI.

Reducere 30%. Robot de bucatarie Philips HR7762/00, 750W, 1.5L (Alb). Robotul de bucatarie de la Philips ofera un motor puternic cu 2 viteze si functie de impuls, asigurand puterea si controlul necesare pentru prepararea tuturor retetelor dvs. preferate. Pentru rezultate optime, utilizati setarea de viteza redusa (viteza 1) pentru a bate frisca, oua, prepara aluat de foietaj si de paine. Setarea pentru viteza mai mare (viteza 2) este adecvata pentru a toca ceapa si carne, a pasa supe si piureuri sau a toca, felia, rade mediu sau fin legumele. Mai multe detalii și alte reduceri roboți de bucătărie de la evoMAG găsiți - AICI.